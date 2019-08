È ora di smetterla con i complessi | con i giochini e le preoccupazioni Andiamo a Torino

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Il colpo di coda dell’estate, l’ultimo sole che brucia e secca le gole, che stordisce l’ansia pre-match ma non la elimina. Il palcoscenico è allestito a sorpresa, in un sabato di Agosto. Juventus-Napoli, in qualsiasi momento dell’anno è un pugno di storia da stringere e sferrare al Palazzo, quel palazzo che ha assunto come portiere quel ribelle che lo puntava, ma resta sempre allo stesso indirizzo.e vinciamoragazzi, è ora dicon i, con ie leed in un solo momento riviviamo gli attimi incredibili di due anni fa, quasi gli stessi interpreti, Sarri, costretto a stare lontano dal campo,ed Orsato, e le lacrime di Allan. Un déjà–vu da capogiro, un bug del sistema, un’ironia nemmeno troppo casuale, ma che a stento può tormentarci ancora poiché Ancelotti ha finalmente ...

ValeNappi : È l'ora di smetterla di farti chiamare #sugarbaby, sei semplicemente #zoccola - vitcastagna : RT @sayaddhina: Giggì, ora vedi di smetterla. Il pallone NON è più TUO, l'hai regalato a felpa pig 14 mesi orsono. E comunque, se fossi nel… - sayaddhina : Giggì, ora vedi di smetterla. Il pallone NON è più TUO, l'hai regalato a felpa pig 14 mesi orsono. E comunque, se f… -