E' morto il pilota francese Anthoine Hubert sul circuito -Francorchamps

Il pilota Anthoine Hubert è morto dopo un grave incidente al Gran Premio del Belgio di Formula 2 : Il pilota francese Anthoine Hubert è morto in seguito a un grave incidente che lo ha coinvolto nel corso del secondo giro di gara-1 del Gran Premio del Belgio di Formula 2, la serie automobilistica che precede la Formula 1. Hubert, che

Spagna - aereo militare precipita in mare. morto il pilota della pattuglia acrobatica : Un aereo militare spagnolo C-101 è precipitato oggi in mare al largo di La Marca, nella regione spagnola della Murcia, provocando la morte del pilota. Lo ha confermato il ministero della Difesa, citato dai media spagnoli. La vittima è il comandante Francisco Marin Nunez, della patrulla Aguila, la pattuglia acrobatica dell’aviazione spagnola. Messaggi di cordoglio sono stati inviati dal primo ministro Pedro Sanchez e tutti i principali leader ...

Classic TT - nuova tragedia sull’Isola di Man : morto il pilota Chris Swallow in seguito ad un terribile incidente : Il pilota neozelandese ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto nel giro di apertura della prima gara del Classic Un’altra pagina nera è stata scritta nel Tourist Trophy, costretto a registrare la morte di Chris Swallow avvenuta nella giornata di sabato in seguito ad un incidente verificatosi nel giro di apertura della prima gara del Classic. Gli organizzatori della corsa svoltasi sull’Isola di Man hanno rivelato la ...

Ultraleggero sulla A26 - morto il pilota : 13.18 Un Ultraleggero è precipitato sull'autostrada A26, vicino a San Michele (AL) pochi metri prima dello svincolo con la A21 Torino-Piacenza. Il pilota è deceduto, nonostante l'immediato intervento del 118. Lo schianto, sulla corsia di emergenza, non ha coinvolto i veicoli in transito. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena parlano di una manovra improvvisa prima dello schianto. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale. ...

