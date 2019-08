Di Lorenzo a Sky | «Usciamo a testa alta avendo fatto una grande partita»

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Il difensore azzurro Diha parlato ai microfoni di Sky dopo la gara persa contro la Juventus questa sera commentando la prestazione degli azzurri soprattuto del reparto difensivo che non è piaciuta al mister Ancelotti Rimpianti? «Eravamo tutti amareggiati per il finale dima dobbiamo ripartire dalle cose positive e analizzare quelle negative.una» Una spiegazione per la fase difensiva? «Il modulo lo decide il Mister. Avevamo di fronte unasquadra e» La tua crescita? «Houna crescita importante ma non deve mancare il lavoro quotidiano che ti ha accompagnato fino a questo momento per mantenere questo livello» L'articolo Dia Sky: «una» ilNapolista.

ilnapolionline : Di Lorenzo, autore della rete del momentaneo 3-3 del Napoli, interviene ai microfoni Sky a fine gara: - napolista : #DiLorenzo a Sky: «Usciamo a testa alta avendo fatto una grande partita» Deluso il difensore azzurro dopo la sconf… - tuttonapoli : Di Lorenzo a Sky: 'Tutti amareggiati, ma ci siamo battuti alla pari! Per me il difficile viene ora...' -