Fonte : romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2019) LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. SUL Tratto Urbano DELL’ A24 TOMA-TARAMO RALLENTAMENTI E code PERintenso fra Portonaccio e LA Tangenziale Est in direzione DEL CENTRO CITTà. PROPRIO SULLA TANG.EST, RALLENTAMENTI E CODE TRA IL BIVIO PER L’A24 E L’USCITA PER LA VIA TIBURTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. ANCORA RALLENTAMENTI ALL’OSTIENSE SU VIA ROSA GUARNERI CARDUCCI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA NUOVA A PARTIRE DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO SINO AL GRA VERSO IL CENTRO, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE....

romadailynews : Traffico Roma del 30-08-2019 ore 09:30: LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-08-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma Via Rosa Guarneri Carducci: a Altezza Via Cristoforo Colombo traffico rallentato causa #incidente auto… -