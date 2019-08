Temptation Island Vip | Nathalie Caldonazzo e Andrea | la scelta sul matrimonio

Le coppie di Temptation Island Ilaria-Massimo e Katia-Vittorio a confronto a U&D : Nella giornata di ieri, 29 agosto 2019, si è tenuta la prima registrazione del programma televisivo di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Oltre alla presentazione dei quattro nuovi tronisti, vi è stato un confronto tra alcune delle coppie che hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Vittorio Collina e Katia Fanelli e di Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. confronto tra Vittorio Collina e Katia Fanelli: la ...

Massimo Colantoni fidanzato dopo Temptation Island : la sua nuova ragazza è Sonia Onelli : Massimo Colantoni non è più single: l'ex fidanzato di Ilaria Teolis, con la quale aveva partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, ha annunciato pubblicamente di essersi fidanzato con Sonia Onelli, anche lei volto noto del reality estivo di Canale 5. L'occasione per definire la situazione sentimentale di Massimo si è presentata durante la prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, avuta luogo negli studi Mediaset ieri ...

Temptation Island - le lacrime di Francesco Chiofalo dopo le corna. Tutto falso? Parla Selvaggia... : Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio e, sempre attraverso una serie di storie su Instagram, ha dichiarato 'in lacrime' il suo folle, infinito, verissimo amore per Antonella Fiordelisi. La ragazza infatti, scoperto di essere stata tradita, l'ha lasciato, andandosene via dalla casa di Roma nella qu

Aurora - ex di Chiofalo : 'La storia con Antonella finta - puntavano a Temptation Island Vip' : L'addio mediatico che c'è stato tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, non smette di far discutere: la ragazza che il romano ha frequentato in segreto per oltre un anno, Aurora Ciorbi, ha raccontato al sito di Fanpage dei retroscena scioccanti su questa vicenda. Stando alle affermazioni della ragazza, pare che il rapporto tra i due chiacchierati ex sia cominciato per volere della loro agenzia e che la loro principale ambizione fosse ...

Anticipazioni U&D : siedono sul trono tre volti noti di Temptation Island tra cui Raselli : Si è tenuta ieri 29 agosto la prima registrazione della stagione 2019-20 del trono Classico di Uomini e donne. In essa sono stati ufficializzati anche i nomi dei due tronisti maschi, i quali sono andati ad aggiungersi alle già confermate Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche. I telespettatori speravano di poter conoscere due volti sconosciuti in televisione ma così non è stato. Gli autori, infatti, hanno deciso di chiamare in causa dei ragazzi che ...

Temptation Island Vip 2019 - Ciro Petrone e Federica Caputo : "Lui chattava con altre ragazze" (video) : Oggi pomeriggio, sulla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island, è stato diffuso il video di presentazione della quarta coppia vip che prenderà parte, a partire da metà settembre, alla seconda edizione del docureality, condotto, quest'anno, da Alessia Marcuzzi.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019, Ciro Petrone e Federica Caputo: "Lui chattava con altre ragazze" (video) pubblicato su Gossipblog.it 30 agosto 2019 00:30.

Aurora Ciorbi vuota il sacco : «Francesco Chiofalo e Antonella fidanzati per finta. Volevano andare a Temptation Island» : Nuovo colpo di scena nel modo del gossip. Aurora Ciorbi vuota il sacco: «Francesco Chiofalo e Antonella fidanzati per finta. Volevano andare a Temptation Island». Altro che...

Temptation Island Vip 2019 : tra i tentatori c’è anche un’ex di Cristiano Ronaldo. Ecco quando andrà in onda : Temptation Island Vip 2019 andrà in onda giovedì 19 settembre e tra i tentatori c’è anche un’ex di Cristiano Ronaldo. Svelati oggi i primi nomi dei single che parteciperanno al docureality che quest’anno sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Ex corteggiatori di Uomini e Donne, modelli e influencer sono partiti per la Sardegna, dove sono già in corso le registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip. Tra le fila dei ...

Temptation Island Vip - Nathalie Caldonazzo già in crisi con il fidanzato : «Non ci parliamo da 3 giorni» : Temptation Island Vip ancora non è iniziato e già fa sussultare. Sulla pagina Facebook del programma è stata pubblicata la presentazione della coppia formata da Nathalie Caldonazzo e da Andrea Ippoliti. Nel promo Andrea ammette subito che nella loro coppia ci sono diversi problemi, anche piuttosto gravi, ed entrambi sperano che la partecipazione al programma possa portare a una svolta. «Abbiamo discusso, sono circa tre giorni che non ci ...

Temptation Island : Vittorio insieme a Vanessa - Katia lancia dure accuse : Temptation Island: Katia e Vittorio duro scontro, Vanessa difende Collina Grandi colpi di scena durante la prima registrazione di questa stagione di Uomini e Donne. Dopo la notizia del fidanzamento di Massimo Colantoni con la tentatrice Sonia Onelli, anche Katia e Vittorio sono stati ospiti di Maria De Filippi e hanno regalato al pubblico un […] L'articolo Temptation Island: Vittorio insieme a Vanessa, Katia lancia dure accuse proviene da ...

Temptation Island Vip - tra le tentatrici l'ex di Cristiano Ronaldo... Sarà una dura partita per i fidanzati : C'è fibrillazione per la seconda edizione di Temptation Island Vip che avrà esordio il prossimo 19 Settembre su Canale 5. Come ormai noto il programma Sarà condotto da Alessia Marcuzzi, dopo il gran rifiuto di Silvia Toffanin. Le riprese sono già iniziate in Sardegna, e quindi non c'è più di consegu

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Classico 29 agosto 2019 : due coppie di Temptation Island hanno avuto un confronto : Oggi, giovedì 29 agosto 2019, si è svolta la registrazione delle prime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda a settembre su Canale 5.Stando alle anticipazioni pubblicate sul sito Vicolo delle News, durante le registrazioni, due coppie che hanno preso parte alla sesta edizione di Temptation Island hanno avuto un confronto: stiamo parlando di Katia Fanelli e Vittorio Collina ...

“Fidanzato con una tentatrice”. Massimo Colantoni (Temptation Island) vuota il sacco : ecco chi è : Nel corso della prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ci sono stati diversi ospiti di Temptation Island 2019. Tra questi, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, che si sono lasciati al falò di confronto. “Mi rendo conto che dentro casa mia non mi sento più me stesso. Non riesco a farmi più una partita alla play station con calma e con serenità, cosa assurda è che non me la riesco a fa!”, aveva raccontato Massimo nel video di ...

Ciro e Federica a Temptation Island Vip - tra segreti e speranze (video) : Ciro Petrone e Federica Caputo formano una delle coppie di Temptation Island Vip 2. Ecco la loro presentazione Ciro Petrone e Federica Caputo sono i componenti di una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island Vip. Lui, nato nel 1987, è un attore conosciuto grazie al suo ruolo nella famosa serie Gomorra dove vestiva […] L'articolo Ciro e Federica a Temptation Island Vip, tra segreti e speranze (video) proviene da Gossip e Tv.