Fonte : wired

(Di venerdì 30 agosto 2019) (Foto: Getty Images) Probabilmente quando pensiamo aabbiamo quasi tutti un’idea abbastanza univoca: pensiamo allo sport, al turismo, ai grandi festival musicali popolari in tutto il mondo. Ma c’è un’altra faccia chesta spingendo: quella legata all’innovazione, allee all’imprenditoria. Il ruolo dista diventando sempre più strategico. Tra le aziende più importanti che vi hanno sede possiamo annoverare Nestlé, Seat, Novartis, Hp, Coty. Un raggio d’azione che va dalla farmaceutica ai motori, fino alla chimica e all’elettronica, e punta ad attrarre sempre più nuovi talenti nel circuito catalano. D’altra parte, se è la quartain Europa scelta per vivere e lavorare, e la terza (solo dopo Berlino e Londra) per avviare un’impresa nel settore tecnologico, ci sarà un motivo. Barcelona Global Come punto di riferimento, possiamo partire da ...

SingolaritaTech : Perché Barcellona è una delle città migliori se vuoi aprire una startup - Fortuna94296772 : RT @FrankRuJuve: @2FuriaCeca Ovviamente Zhang ha la stessa faccia di lunedì sera... Sembra dire ' che significa Dortmund e Barcellona ? E p… - germanocassese : “Neymar poteva andare alla J ma Neymar ha bloccato il tutto perchè la sua prioritá il Barcellona. Non escludo tutta… -