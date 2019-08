L' ultimatum di Di Maio sui punti del M5s | Siano accolti o si torna alle urne

Governo - diretta. Di Maio : «Sì a nostro programma o voto». Zingaretti : «Basta con gli ultimatum». Delegazioni Pd e M5S da Conte : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Zingaretti a Di Maio : "Stop ultimatum o non si va da nessuna parte" | Conte - nuovo incontro con le delegazioni Pd e M5s : Zingaretti ha chiesto al premier di recepire le indicazioni del Colle sul decreto sicurezza. Di Maio apre ma non vuole stravolgimenti e consegna a Conte il suo programma in venti punti.

I decreti sicurezza allontanano M5s e Pdultimatum di Di Maio - dem : dialogo o votoLe delegazioni dei due partiti da Conte : Zingaretti ha chiesto al premier di recepire le indicazioni del Colle sul decreto sicurezza. Di Maio apre ma non vuole stravolgimenti e consegna a Conte il suo programma in venti punti.

ultimatum di Di Maio al Pd. "Sconcerto" di Zingaretti : Quando tutto lasciava pensare a una conclusione in discesa delle trattative per il Conte-bis, sono arrivate le parole del capo politico M5s, Luigi Di Maio, a riportare tutto nell'incertezza. Al termine dell'incontro nella Sala dei Busti di Montecitorio col premier incaricato, Di Maio ha concluso le proprie dichiarazioni con quello che ha tutto il sapore di un aut aut ai Dem: "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte - ha detto - che ...

Di Maio : «O le nostre proposte o si va al voto» E consegna a Conte una nuova lista di 20 punti Il Pd reagisce : «ultimatum inaccettabili» : Ricominciate le consultazioni. Giorgia Meloni e Matteo Salvini disertano il faccia a faccia con il premier incaricato. Di Maio presenta i suoi punti «imprescindibili». Orlando (Pd): «Incomprensibile». Delrio: «Ultimatum inaccettabili»

La Boschi ha rimandato al mittente l'ultimatum di Di Maio : "I dati Istat di oggi dicono che il Pil è diventato negativo con il governo gialloverde. Noi vogliamo evitare recessione e aumento Iva. Ma proprio per questo gli ultimatum e le minacce di Di Maio sono irricevibili" scrive in un tweet Maria Elena Boschi. "Noi oggi abbiamo incontrato il presidente incaricato, durante l'incontro il segretario ha illustrato quello che per noi sono gli aspetti più importanti, credo che siano ...

Governo : Marattin - ‘ultimatum? Di Maio faccia bagno di realtà’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “Mi piacerebbe sapere con che faccia chi ha portato l’Italia a crescita zero si permette di lanciare ultimatum e minacce a chi finora – e non senza costi – ha tenuto un comportamento leale e responsabile nell’interesse del paese. Forse un bel bagno di realtà farebbe bene a tutti”. Lo scrive su twitter Luigi Marattin del Pd. L'articolo Governo: Marattin, ‘ultimatum? ...

L'ultimatum di Di Maio sui punti del M5s : "O si torna alle urne" : "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte che riteniamo imprescindibili. Se verranno accolti bene, altrimenti meglio andare al voto e, aggiungo, anche presto". E' la prima volta, dall'apertura della crisi, Luigi Di Maio, ipotizza il ritorno alle urne. Al termine dell'incontro col premier incaricato Giuseppe Conte a Montecitorio, il capo politico di M5s ha espresso "sconcerto per il surreale dibattito sugli incarichi". ...

Trattative PD-M5S - ultimatum di Di Maio a Zingaretti : 24 ore per decidere su Conte-bis : Solo poche ore fa i rispettivi staff avevano smentito le voci circa un incontro imminente tra Di Maio e Zingaretti, escludendo la possibilità che i due potessero vedersi già in questo fine settimana per fare il punto della situazione dopo l'incontro ufficiale di oggi pomeriggio tra le due delegazioni. I due leader di partito si sono invece incontrati già questa sera a Roma, in una casa privata, sedendosi intorno ad un tavolo per un'oretta. ...

Incontro Di Maio-Zingaretti. ultimatum M5S : Conte premier. La replica del Pd : serve discontinuità : La trattativa tra pentastellati e dem è stata avviata ufficialmente oggi, ma si è subito incagliata. In serata,

