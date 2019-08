La Open Arms resterà in porto | sulla nave pende un fermo amministrativo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Mauro Indelicato Nonostante il dissequestro da parte della procura di Agrigento, ladell'Ong spagnolaancorata all'interno deldiEmpedocle per via deloperato dalla Guardia Costiera Non è più destinataria del provvedimento di sequestro, ma non può ugualmente lasciare ildiEmpedocle in cui è ormeggiata da alcune settimane: la, ladell’omonima Ong spagnola, non può per il momento tornare a navigare in quanto sottoposta ada parte della Guardia Costiera. Il mezzo è protagonista, lungo gran parte questo mese di agosto, dell’ennesimo tira e molla tra organizzazioni non governative e governo italiano. Dopo 19 giorni trascorsi a largo di Lampedusa, il sequestro operato dalla procura di Agrigento dello scorso 22 agosto permette lo sbarco in territorio italiano della. La ...

