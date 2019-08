Diritti dei bambini | quali sono e quando si acquisiscono

La Corte europea dei Diritti dell’uomo ha accusato la Russia di aver violato i Diritti fondamentali di Sergei Magnitsky - l’avvocato russo morto in carcere nel 2009 in circostanze molto sospette : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accusato la Russia di aver violato i diritti fondamentali di Sergei Magnitsky, un avvocato russo oppositore di Putin morto in carcere alla fine del 2009. Magnitsky fu arrestato nel 2008 con l’accusa di frode fiscale, e rimase

Roma - nella clinica mobile dei Medici per i Diritti umani : ‘’Ultimi sgomberi hanno reso situazione esplosiva. In aumento le malattie mentali’’ : Medici per i diritti umani è un’organizzazione umanitaria fondata a Roma nel 2004. Nello stesso anno sempre nella capitale è nato il progetto ‘’Un camper per i diritti’’, un presidio mobile che in diverse zone della città, tra cui la stazione Termini e la stazione Tiburtina, fornisce gratuitamente assistenza medica e sanitaria. “Nell’ultimo anno la tipologia dei nostri pazienti è molto cambiata – ha dichiarato Giulia Chiacchella, ...

Serie A calcio 2019-2020 in tv e streaming : la guida completa su DAZN e Sky. Analisi dei Diritti e come vedere tutte le partite : L’attesa sta per finire: sabato 24 agosto scatterà ufficialmente la Serie A 2019-2020 di calcio con l’anticipo della prima giornata tra il Parma ed i campioni in carica della Juventus. La distribuzione dei diritti televisivi non è cambiata rispetto alla scorsa stagione, dunque gli appassionati del calcio nostrano saranno costretti a sottoscrivere un doppio abbonamento per poter seguire integralmente il massimo campionato calcistico ...

BlackRock compra la società dei Diritti di Marilyn ed Elvis : Un assegno di 875 milioni per il controllo di Authentic Brands. Alla società fa capo anche il popolare periodico Usa Sports Illustrated

Americano bendato in caserma - prima la gente perbene poi i Diritti dei detenuti? : La foto del giovane Americano bendato ha fatto saltare molti sulla sedia. Diciamolo chiaramente: oltre ad una possibile violazione dei diritti fondamentali di un uomo privato della libertà personale, è un’immagine di sottomissione orrenda che getta un’ombra oscura su ciò che accade quando le porte di questure e caserme si chiudono alle spalle di operatori di sicurezza che accompagnano persone in custodia ammanettate. In tanti sono rimasti ...

Serie A - Diritti tv al rush finale. I dubbi dei club contrari alla proposta Mediapro : Il giorno della decisione si avvicina. Anzi, dovrebbe (prudenza e condizionale sono d'obbligo quando si parla come in questo caso di diritti tv del calcio) essere arrivato perché domani,...

Tuttosport : Il Napoli tratta con Icardi - c’è l’intoppo dei Diritti d’immagine : È nell’aria la concreta possibilità che Mauro Icardi diventi un calciatore del Napoli. Non più solo un sogno dei tifosi, dunque, ma un’affare a cui la società sta pensando. Si susseguono gli innumerevoli contatti tra Giuntoli e Wanda Nara per trovare un accordo prima con l’argentino, per poi fare un’offerta concreta all’Inter che non aspetta altro che liberarsi di Mauro. Secondo l’edizione odierna di ...

Russia - assassinata attivista per la difesa dei Diritti lgbt : aveva ricevuto minacce di morte : Yelena Grigoriyeva, 41enne attivista di spicco per la difesa dei diritti degli omosessuali in Russia, è stata assassinata a San Pietroburgo. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato la mattina del 21 luglio vicino alla sua abitazione con segni di strangolamento e ferite da accoltellamento. Secondo l’agenzia Fontanka, le sono state inferte almeno otto pugnalate. Il nome di Yelena Grigoriyeva compariva su un sito internet, da poco bloccato dalle ...

Treni in ritardo o cancellati - quali sono i Diritti dei passeggeri Ue : Treni in ritardo o cancellati, quali sono i diritti dei passeggeri Ue. Le tutele europee prevedono un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo è superiore a 60 minuti, o al 50% se è superiore a 2 ore. Se il ritardo viene annunciato prima, si ha diritto ad annullare il viaggio e chiedere immediatamente un rimborso .

FIFA 20 : EA vede crollare le sue azioni dopo la notizia della perdita dei Diritti sulla Juventus : Bisogna ammettere che la situazione finanziaria di EA ha visto giorni migliori, infatti dopo che si è diffusa la notizia della perdita dei diritti sulla Juventus per il nuovo FIFA 20, la compagnia ha visto le sue azioni calare drasticamente.dopo diversi giorni di trattative, è stata infatti la rivale Konami ad aggiudicarsi i diritti per la squadra piemontese (ricordiamo che i diritti includono nome della squadre, stemmi e l'Allianz Stadium di ...

Festival Sottosopra - a Bari la festa dei giovani di Save the Children per i Diritti : Musica, arte, dibattiti e incontri per una tre giorni nei giardini di piazza Garibaldi per il Festival organizzato dal...

Facebook censura Sio. Il fumettista : "La mia striscia è satira contro chi non rispetta i Diritti dei non italiani'' : Il fumetto che inscenava un incidente stradale era stata bloccato sul social, in una prima versione, per incitamento all'odio. Finché il protagonista non è stato sostituito con un robot