Conte al lavoro per comporre la squadra e il programma | il totoministri

Governo Conte bis : “esecutivo di novità - subito al lavoro sui ministri” : Governo Conte bis: “esecutivo di novità, subito al lavoro sui ministri” Governo Conte bis – Giuseppe Conte, una volta ricevuto l’incarico – accettato con riserva – dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha spiegato il senso dell’esecutivo che intende costruire. Quasi certamente il Conte-bis nascerà intorno al sostegno parlamentare di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e ...

Di Maio : al lavoro su temi e Contenuti : 12.46 "Siamo al lavoro sui temi,sui contenuti, sulle cose da fare. E subito. Il dibattito sugli incarichi non ha mai appassionato il M5S. Adesso dobbiamo mettere al centro le persone e i loro problemi". Lo spiega Di Maio in un post su Facebook, ringraziando quanti- eletti e attivisti- "stanno investendo tempo ed energie per continuare a realizzare il nostro programma di Governo".

Conte incaricato Premier : al lavoro per formare la squadra di Governo : (Foto Ansa) Un Governo nel segno della novità, di un’ampia stagione riformatrice. In primo piano la difesa dell’ambiente, il lavoro, l’uguaglianza, il rispetto delle istituzioni, la tutela degli interessi nazionali ma in un quadro di multilateralismo. Sono i punti centrali snocciolati da Giuseppe Conte, neo-Premier incaricato oggi formalmente dal capo dello Stato Sergio Mattarella, di formare il nuovo Governo. Incarico accettato da ...

Governo : Speranza - ‘strada giusta - buon lavoro a Conte’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – “Non sarà facile, ma é la strada giusta. buon lavoro al presidente incaricato Conte. Mettiamoci alle spalle la stagione dell’odio e delle divisioni. Costruiamo con coraggio la svolta che il Paese aspetta a partire dal lavoro e dalla lotta alle diseguaglianze. #Governodisvolta”. Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza. L'articolo Governo: Speranza, ...

Crisi di governo - il Pd ufficializza a Mattarella il sì a Conte : «Ora al lavoro per un esecutivo di svolta» : Ultime ore di confronti prima della decisione del presidente della Repubblica. Zingaretti: «Nessuna staffetta, dobbiamo lavorare per il Paese». L’incognita del voto su Rousseau

Governo : fonti Pd - al lavoro - molto da fare su Contenuti e programma : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “Siamo al lavoro ma c’è ancora molto da fare su contenuti e programma”. E’ quanto fanno sapere fonti Pd sul vertice di palazzo Chigi tra le delegazioni Dem e 5 stelle. L'articolo Governo: fonti Pd, al lavoro, molto da fare su contenuti e programma sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : fonti Pd - al lavoro - molto da fare su Contenuti e programma : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “Siamo al lavoro ma c’è ancora molto da fare su contenuti e programma”. E’ quanto fanno sapere fonti Pd sul vertice di palazzo Chigi tra le delegazioni Dem e 5 stelle. L'articolo Governo: fonti Pd, al lavoro, molto da fare su contenuti e programma sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : fonti Pd - al lavoro - molto da fare su Contenuti e programma : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “Siamo al lavoro ma c’è ancora molto da fare su contenuti e programma”. E’ quanto fanno sapere fonti Pd sul vertice di palazzo Chigi tra le delegazioni Dem e 5 stelle. L'articolo Governo: fonti Pd, al lavoro, molto da fare su contenuti e programma sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Fico si sfila e guarda a Conte : «Continuo il mio ruolo». Oggi al via i tavoli di lavoro del Pd : Roberto Fico si sfila dalla partita per la premiership, mentre la delicata trattativa tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico per la formazione del nuovo Governo entra nel vivo. Fonti di...

Governo - Fico si sfila e guarda a Conte : «Continuo il mio ruolo». Oggi al via i tavoli di lavoro del Pd : Roberto Fico si sfila dalla partita per la premiership, mentre la delicata trattativa tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico per la formazione del nuovo Governo entra nel vivo. Fonti di...

Conte : Salvini opportunista - Lega ha calpestato il suo stesso lavoro : "Le scelte compiute da Salvini sono segno di "grave carenza di cultura istituzionale". Lo ha dichiarato Giuseppe Conte in Senato. "Perché aprire la crisi in pieno agosto quando ormai da molte settimane era chiara l'insofferenza per una crisi ormai considerata limitativa dell'ambizione di governo di chi ha chiesto "pieni poteri"?", si domanda il premier che parla di un "gesto di grave impudenza istituzionale, suscettibile di precipitare il Paese ...

Salvini Contestato nella sua Recco : "Trovati un lavoro" : Il vicepremier sul reddito di cittadinanza: "Molti preferiscono starsene a casa a dormire invece di andare a lavorare"

Salvini : "Il 20 sfiduceremo ConteRdc? Un incentivo al lavoro nero" : "Il 20 agosto sfiduceremo il premier. In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni" Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Il 20 sfiduceremo ConteRdc? Un incentivo al lavoro nero" : "Il 20 agosto sfiduceremo il premier. In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni" Segui su affaritaliani.it