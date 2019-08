Canottaggio – Sette medaglie per l’Italremo nella prima giornata di finali iridate a Linz

Fonte : sportfair

(Di venerdì 30 agosto 2019)-Ottensheim.perdidiriservate alle specialità non olimpiche e non paralimpiche, del mondiale assoluto in svolgimento a-Ottensheim (Austria), la nazionale italiana agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo vince 7(3 d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo) e si piazza al primo posto delre provvisorio per nazione davanti agli Stati Uniti (2-0-1) e all’Australia (1-1-1). A questevanno aggiunti, fino ad oggi e per quanto riguarda le qualificazioni a cinque cerchi, i 6 pass per Tokyo 2020: 5 olimpici (due senza, quattro senza, quattro di coppia senior maschile, due senza senior femminile, doppio pesi leggeri maschile) e uno paralimpico (quattro con PR3Mix). Domani secondo giorno diper l’Italia che avrà in gara cinque barche ...

azzurridigloria : ??MONDIALI CANOTTAGGIO?? Dalla prima giornata di finali i ragazzi di @ItaliaTeam_it e @canottaggio1888 vincono sette… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: arrivano subito sette medaglie per l’Italia! Goretti Serio-Di Mare… - Mafara72 : RT @canottaggio1888: Sette medaglie per l’Italremo nella prima giornata di finali iridate (C.Stampa-2° lancio) ?? -