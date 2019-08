Canottaggio – Il due senza azzurro stacca il pass olimpico a Linz

Canottaggio - Mondiali Linz 2019 : il due senza maschile vola a Tokyo - rimandati singolo maschile e doppio femminile : La sesta giornata dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Linz, in Austria, che vedrà più tardi le Finali A delle specialità non olimpiche e non paralimpiche, si è aperta con le semifinali delle specialità olimpiche e paralimpiche, che però hanno sorriso soltanto al due senza senior maschile di Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, con l’imbarcazione qualificata a Tokyo 2020. Avranno un’altra occasione per le carte olimpiche e ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Oppo e Ruta non deludono e vincono la semifinale! All’atto conclusivo con annesso pass olimpico anche il due senza femminile e il quattro senza maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 La spuntano Australia, Polonia e Stati Uniti che accedono in finale. 12:12 Scatta anche la seconda semifinale: in acqua Sudafrica, Stati Uniti, Australia, Polonia, Germania e Francia. 12:08 Il quartetto azzurro chiude terzo dietro a Romania e Gran Bretagna: arrivano finale e pass olimpico ma bisognerà fare meglio per puntare alle medaglie. 12:05 Italia terza a metà gara preceduta da Gran ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Oppo e Ruta non deludono e vincono la semifinale! All’atto conclusivo anche il due senza femminile e il quattro senza maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:08 Il quartetto azzurro chiude terzo dietro a Romania e Gran Bretagna: arrivano finale e pass olimpico ma bisognerà fare meglio per puntare alle medaglie. 12:05 Italia terza a metà gara preceduta da Gran Bretagna e Romania. 12:03 Ora è il turno del quattro senza maschile, altra specialità in cui l’Italia è molto forte: azzurri nella prima semifinale. 12:00 Seconda frazione vinta dalla ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : Tontodonati-Rocek in finale nel due senza femminile! Primo pass olimpico per l’Italia : l’Italia conquista il Primo pass olimpico nel Canottaggio ai Mondiali 2019 a Linz (Austria). La quinta giornata di gare di questa rassegna iridata, dedicata alle semifinali, si apre subito nel migliore dei modi per i colori azzurri, visto che nel due senza femminile l’equipaggio formato da Kiri Tontodonati e Aisha Rocek si qualifica per la finale e ottiene così anche il pass diretto per Tokyo 2020. Le azzurre avevano dimostrato già negli scorsi ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Oppo e Ruta non deludono e vincono la semifinale! All’atto conclusivo anche il due senza femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:49 E la rimonta arriva! Oppo e Ruta vincola la semifinale e ottengono il pass olimpico oltre alla finale, poi Spagna e Polonia. Crolla nella parte conclusiva la Cina che si deve accontentare della Finale B. 10:45 A metà gara conduce la Cina davanti a Spagna ed Italia, ci aspettiamo la rimonta degli azzurri. 10:42 Ora tocca al due di coppia maschile pesi leggeri: l’Italia, inserita ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Il Canottaggio regala subito i primi due pass! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Il due senza femminile vola in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:39 La Nuova Zelanda si aggiudica la seconda semifinale precedendo Stati Uniti e Italia. Arriva quindi la finale e la qualificazione alle Olimpiadi per la coppia azzurra Tontodonati-Rocek! 10:35 Ai 1000m Italia quinta ma vicina al terzo posto occupato al momento dall’Irlanda. 10:32 Partita anche la seconda frazione: Italia in sesta corsia. Le altre Nazioni sono Cina, Grecia, Nuova ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - Caselli e i due Tontodonati/Rocek - Lodo/Vicino - Oppo/Ruta e Rodini Cesarini : tutti in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 12.13 Arriva un secondo posto prezioso per le nostre ragazze italiane: il crono di 5:15.36 consente la qualificazione alle semifinali. La run viene vinta dalle britanniche Craig/Grant (5:13.53), seconde le elvetiche Merz/Rol (5:16.30). h 12.09 Lottano in acqua vogando con ritmo Valentina Rodini e Federica Cesarini h 12.05 Intanto tornano in acqua le donne, anche qui quarti di finale, anche ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - Fabrizio Caselli e i due senza di Tontodonati/Rocek e Lodo/Vicino raggiungono le semifinali - al pari di Oppo/Ruta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 11.50 Il secondo quarto di finale parla tedesco: Rommelmann/Osborne (6:19.54) sverniciano i cechi Simanek/Vrastil (6:20.94) e i canadesi Keane/Lattimer (6:21.79). h 11.48 Le semifinali sono cosa fatta! h 11.45 Straordinari gli azzurri che vincono il loro quarto di finale con il crono di 6:19.35 precedendo i norvegesi Brun/Strandli (6:19.83) e la Nuova Zelanda di Dunham/Somerville ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - Fabrizio Caselli e i due senza di Tontodonati/Rocek e Lodo/Vicino raggiungono le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 11.25 Eccezionali Lodo/Vicino! Gli azzurri si aggiudicano la loro serie con il tempo di 6:31.14 piegando il coriaceo Canada di Langerfeld/Mccabe (6:31.49). h 11.22 Molto bene Lodo/Vicino che sono primi ai 1000m, con il crono di 3:12.35. h 11.21 Primo quarto di finale vinto dai croati M. Sinkovic/V. Sinkovic (6:30.27), davanti ai francesi V. Onfroy/T. Onfroy (6:32.61) e alla Bielorussia di ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - Fabrizio Caselli e il due senza femminile di Tontodonati/Rocek raggiungono le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 11.02 Chiudono in terza piazza Tontodonati/Rocek (7:13.11). A vincere questa run dei quarti di finale è l’Australia di Morrison/Mcintyre (7:08.74) che anticipa l’Irlanda con Crowley/Dukarska (7.12:51). h 10.58 Ma andiamo in acqua con le azzurre, che a metà gara occupano la terza posizione, alle spalle di Australia e Irlanda, con il crono di 3:35.18 . h 10.55 Nel primo quarto di ...

Mondiali Canottaggio – Due barche dell’Italremo in finale a Linz : Canottaggio – Mondiali di Linz. Dalla seconda giornata di gare l’Italremo piazza due barche in finale Prosegue il mondiale assoluto di Linz, in Austria, con l’Italremo che, dalle cinque barche in gara oggi, ha piazzato in finale il due senza e il quattro di coppia pesi leggeri – barche non olimpiche –, mentre non riescono a superare il turno e dovranno affrontare i recuperi il singolo PR1 femminile (barca paralimpica), il singolo PR2 ...

Canottaggio - Mondiali Linz 2019 : due imbarcazioni non olimpiche dell’Italia vanno in Finale A : Si è conclusa per l’Italia la seconda giornata dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio a Linz, in Austria, che nella sessione mattutina di oggi ha visto disputarsi le batterie di altre sei specialità, delle quali una sola olimpica ed una paralimpica. L’Italia, che schierava cinque equipaggi, piazza i due armi non olimpici in Finale A, mentre tutti gli altri dovranno passare attraverso i ripescaggi. SPECIALITA’ ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : batterie 26 agosto - Italia in finale nel due senza e quattro di coppia PL maschile! Doppio femminile ai ripescaggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 ALTRA finale PER L’Italia!!!! Lorenzo Fontana, Alfonso Scalzone, Catello Amarante e Gabriel Soares volano in finale nel quattro di coppia Pesi Leggeri maschile. L’equipaggio azzurro vince la batteria in 5:56.64, davanti a Danimarca (5:59.15), Austria (6:01.54) e Irlanda (6:04.84). 11.53 Mantengono il vantaggio gli azzurri, che ora devono tenere duro negli ultimi 500 metri. 11.51 A metà ...