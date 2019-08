Spyro Reignited Trilogy sbarca a Settembre su Nintendo Switch e Steam

Fonte : hynerd

(Di giovedì 29 agosto 2019) Quest’annoprende il volo offrendo ai fan più modi per divertirsi con. Il videogioco rimasterizzato che ha fatto innamorare i giocatori del “drago viola degli anni ‘90” atterra sue PC, via, in tutto il mondo il 3. Già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, questosegnerà la prima volta in cui tutti e tre i giochi originali –the Dragon,2: Ripto’s Rage! e: Year of …

top10games_it : Novità! #10: Spyro Trilogy Reignited - Nintendo Switch Disponibile da: 3 settembre 2019 - GamingToday4 : Spyro Reignited Trilogy conferma la data di uscita su Switch e PC! - Multiplayerit : Spyro Reignited Trilogy su Nintendo Switch e PC, si festeggia il lancio con Spyro in Crash Team Racing -