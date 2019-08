Morta in un incidente la donna più veloce del mondo Jessi Combs stava cercando di

È Morta in un terribile incidente. Choc nel mondo dello sport - aveva solo 36 anni : l mondo dei motori piange Jessi Combs. La donna più veloce del mondo su quattro ruote è morta in un incidente nell’Alvord Desert in Oregon, mentre provava a battere il suo stesso record con un Jet-Car. aveva 36 anni. La donna, nata il 27 luglio del 1983 era un volto noto tra gli appassionati di motori. Dal 2005 al 2009 era stata la conduttrice del reality show ‘Xtreme off-road 4×4’ programma in cui gli ospiti insegnavano ...

Stati Uniti : Morta in un incidente la pilota Jessi Combs - la donna più veloce del mondo : Era considerata da tutti come “la donna più veloce del mondo”; ma questa sua continua ricerca di un limite da oltrepassare al volante di un’automobile le è costata la vita. La pilota Jessi Combs è morta a soli 39 anni mentre si trovava nel deserto di Alvord, nell’Oregon. La sua fama aveva oltrepassato i confini degli Stati Uniti quando, nel 2013, era riuscita a stabilire un record di velocità, viaggiando fino a 640 chilometri all’ora. Dopo ...

Tragico incidente a L'Aquila - auto precipita in cortile di un condominio - Morta una donna : L'Aquila - Un Tragico incidente nella tarda mattinata è costato la vita ad una donna di 85 anni, l'incidente è avvenuto in via penne a L'Aquila, una Nissan Micra, è precipitata per una ventina di metri nel giardino di un condominio. L'auto una Nissan Micra, al bordo della quale era la donna deceduta insieme ad altre due persone, che sono rimaste ferite, , è precipitata per una ventina di metri finendo nel ...

Lady Diana - spunta una nuova verità sull’incidente Mortale : Nuovi dettagli si aggiungono sulla morte di Lady Diana, scomparsa in un tragico incidente automobilistico a Parigi il 31 agosto 1997 a soli 36 anni. I particolari emersi potrebbero addirittura far riaprire il caso, secondo la stampa britannica. A rivelarli è un testimone oculare dello schianto, Le Van Thanh, che sarebbe stato a bordo della Uno, la vettura che inseguiva la Mercedes su cui si trovava la Principessa con Dodi Al-Fayed. Quella notte ...

Incidente in A14 nel tratto Pineto Città Sant'Angelo - una persona e Morta e una ferita : Pescara - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un Incidente stradale avvenuto al km 357 dell'autostrada A14, all'interno della galleria Fonte da Capo, tra Pineto e Pescara nord-Città Sant'Angelo, in carreggiata sud. Una sola l'auto coinvolta nell'Incidente. La persona ferita è stata trasportata in ospedale a Pescara con l'elisoccorso. Proprio per consentire l'intervento ...

Incidente Mortale nel Casertano : giovane padre ucciso da un pirata della strada : Ennesima tragedia della strada. Questa volta a macchiarsi di sangue è stato il Comune di Castel Volturno, piccolo centro abitato della provincia di Caserta. Il sinistro si è verificato in via delle Acacie, nei pressi del villaggio Coppola Pinetamare, a poca distanza dal rinomato centro sportivo di allenamento della SSC Napoli. A perdere la vita, intorno alle ore 20:30 di ieri sera, sabato 17 agosto, è stato Giorgio Galiero, di appena 34 anni, il ...

TRAFFICO AUTOSTRADE 18 AGOSTO/ Code e rallentamenti : incidente Mortale sulla A1 : TRAFFICO AUTOSTRADE oggi, bollettino viabilità in tempo reale. incidente A1, un morto: lunghe Code al bivio per la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia.

Incidente Mortale tra Eboli e Campagna - perdono la vita padre e figlio : Ancora una tragica giornata di sangue sulle strade della provincia di Salerno. Nella mattinata di oggi, sabato 10 agosto 2019, si è verificato un drammatico Incidente mortale lungo l'autostrada A2 (detta anche 'autostrada del Mediterraneo'). Il sinistro fatale è avvenuto precisamente nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Eboli e Campagna, due piccoli centri abitati del salernitano, in direzione sud (Villa San Giovanni). La dinamica ...

Incidente sul Grand Combin : è Morta anche la guida alpina : E’ morta all’ospedale di Sion Federico Daricou, la guida alpina del Cervino rimasta coinvolta questa mattina in un grave Incidente sul Gran Combin. L’uomo aveva riportato un politrauma ed era giunto in ospedale in condizioni disperate. Sale così a due il bilancio dell’Incidente verificatosi sul versante svizzero, dove la cordata è stata travolta da una scarica di sassi a 3.500 metri di quota. Per approfondire: Incidente ...

Via del Mare - incidente tra moto e pedone : Morta 75enne : Roma – incidente mortale ieri sera a Roma lungo la via del Mare. Intorno alle 22, all’altezza di via delle Gondole, un uomo di circa 50 anni alla guida di una moto ha investito una donna di 75 anni che era a piedi. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Grassi di Ostia, il conducente del motoveicolo in codice giallo e la donna in codice rosso. Nelle ore successive le condizioni della donna si sono aggravate ed e’ ...

Incidente Mortali in autostrada - la Fenealuil invoca maggiore attenzione alla sicurezza : Chieti - All’indomani del tragico Incidente sulla A14, che ha visto la morte di lavoratore all’altezza di Casalbordino, interviene la Fenealuil Chieti Pescara, la federazione dei lavoratori edili, affini e del legno, che per bocca del segretario Louis Panza invoca con forza una maggiore attenzione al tema della sicurezza: “Purtroppo – commenta - la nostra provincia piange ancora la tragica scomparsa di un lavoratore che stava svolgendo la ...

Monte Pellegrino - incidente Mortale : muore Giulio Franco di 18 anni : incidente mortale a Monte Pellegrino. E’ avvenuto la notte scorsa. muore Giulio Franco di 18 anni. Si schianta con la moto

Manovra folle in corsia - automobilista rischia di provocare incidente Mortale sulla tangenziale di Napoli : «Ci è stato segnalato un video di una delle telecamere di controllo della tangenziale di Napoli che mostra un fatto ai limiti dell?assurdo. Un soggetto alla guida di...