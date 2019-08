Italiano muore durante un’immersione mentre è in vacanza in Grecia | “Aveva la maschera

Apicoltore Italiano assalito dalle api! Francesco Ruini muore per choc anafilattico : Francesco Ruini era in missione in Africa. Il cordoglio del mondo associativo: "Capace, generoso e sempre pronto ad aiutare". È morto Francesco Ruini, Apicoltore di Reggio Emilia: dopo essere stato assalito dalle api, il 66enne ha perso la vita per choc anafilattico. La tragedia si è consumata lunedì in Ghana, dove stava insegnando il suo mestiere ai colleghi del posto. Sono risultate inutili tutte le operazioni di soccorso prestate ...

Tragedia nel mondo del ciclismo : muore per un malore l’ex campione Italiano Felice Gimondi [GALLERY] : Lutto nel mondo del ciclismo: è morto improvvisamente Felice Gimondi. Il campione italiano si trovava in Sicilia quando ha avuto un malore, aveva 77 anni Piange il mondo del ciclismo: si è spento per un malore Felice Gimondi. L’ex campione italiano di ciclismo è morto mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre, si trovava nei pressi della spiaggia di Recanati ...

Italiano muore sul caicco in Croazia : avvelenato da cozze o da fumi. Gravi i figli. L'amico sindaco : da vacanza a tragedia : Un turista Italiano è morto stamane sulla costa adriatica croata e quattro membri della sua famiglia, di cui due bambini, sono in condizioni Gravi a causa di quella che sembra un avvelenamento...

Turista Italiano muore avvelenato in Croazia : letale una cena a base di pesce : Notizia sconvolgente quella che arriva direttamente dalla Croazia: un Turista italiano è morto questa mattina per avvelenamento da cibo. Ad essergli fatale una cena a base di frutti di mare: gravissimi anche i quattro membri della sua famiglia, di cui due bambini, in vacanza con lui. La notizia è stata diramata dalla stampa croata e sta facendo in queste ore il giro della rete. Per adesso le informazioni sono incomplete e parziali. Quello che è ...

Avvelenamento da cibo - turista Italiano muore in Croazia dopo cena a base di frutti di mare : Un italiano di cinquantasette anni in vacanza in Croazia con la sua famiglia è morto pare a causa di un Avvelenamento da cibo. Ne dà notizia la stampa locale. Aveva consumato una cena a base di frutti di mare in un noto ristorante di Hvar. I familiari del turista, due adulti e due bambini, sono in condizioni di salute gravi.Continua a leggere

Francia : 32enne Italiano si lancia col parapendio e muore scontrandosi contro una roccia : Philipp Peintner, un altoatesino di 32 anni di Tesido, in Val Pusteria, ha perso la vita in un incidente con il parapendio avvenuto ieri a Deux-Alpes, località al confine tra Francia ed Italia. Il giovane si trovava in vacanza con amici a Deux-Alpes, località al confine tra Francia ed Italia. Peintner era un esperto pilota di parapendio, ma, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe scontrato contro una parete di roccia durante il volo, ...

Turchia - ufficiale Italiano muore durante l’evacuazione di una nave per un incendio : Un ufficiale di macchina italiano, Roberto Monteguardia, è morto durante le operazioni di evacuazione dopo che un incendio è scoppiato a bordo di una nave (la SynZania) nel porto di Aliaga, nella provincia di Smirne, sulla costa occidentale della Turchia. Il rogo è divampato intorno alle 23.20 locali (22.20 italiane) durante le operazioni di carico di propilene. Sono state immediatamente messe in atto le manovre di emergenza da parte ...

