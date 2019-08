Industria, in calo fatturato e ordini

Ildell'segna a giugno -0,5% su base mensile e -0,8% su base annua(dato corretto per gli effetti di calendario.Dato grezzo -3,8%). Lo comunica l'Istat.Negativi anche gli ordinativi:-0,9% su maggio e -4,8% (dato grezzo) su giugno 2018. Iltendenziale degli ordinativi è il peggiore da luglio 2016, quando segnò -9,2%. Pesante l'automobilistica,che che registra -6,3% per ile -15,9% per gli ordinativi. Male anche l'andamento semestrale, con ila -11% e gli ordinativi a -14%.(Di giovedì 29 agosto 2019)