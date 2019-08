Conte accetta con riserva l’incarico di Mattarella | non sarà un governo “contro” Subito

Conte accetta incarico con riserva sarà un Governo della novità : Conte accetta incarico con riserva sarà un Governo della novità."Ho accettato l'incarico con riserva, oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti

Governo - Conte accetta l’incarico : “Usciamo dall’incertezza politica”. L’intervento integrale : “Il presidente della Repubblica, che ringrazio, mi ha conferito l’incarico di formare il Governo, che ho accettato con riserva; oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari”. Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l’incarico al Quirinale. “Non sarà un Governo ‘contro‘ ma un Governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un Governo nel segno della novità è quello ...

