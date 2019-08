Come funziona la piattaforma Rousseau

Amici Vip : cast - concorrenti - Come funziona e cosa c'è da sapere : Al via in autunno su Canale 5 la prima edizione della trasmissione prodotta da Maria De Filippi. Ecco tutte le anticipazioni

Usucapione immobile abusivo e non accatastato - Come funziona la mediazione : Usucapione immobile abusivo o non accatastato, come funziona la mediazione Vediamo di fare il punto sulla cosiddetta Usucapione immobile, ovvero di capire qual è l’assetto normativo oggi vigente, circa questo specifico modo di acquisto della proprietà di un bene. In particolare chiariamo come funziona la mediazione con riferimento all’Usucapione immobile abusivo e non accatastato. Se ti interessa saperne di più sulla ...

Champions League - Come funziona il sorteggio della fase a gironi : come funziona il sorteggio dei gironi di Champions – Questo pomeriggio, a partire dalle ore 18, si svolgerà il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/2020. Definitivamente stabilite le quattro fasce, con le italiane che ne occupano una per ciascuna: Juventus (prima), Napoli (seconda), Inter (terza) e Atalanta (quarta). Ma come funziona […] L'articolo Champions League, come funziona il sorteggio della fase a ...

Concorso Ministero Lavoro : bando per 1.514 posti/ Come funziona la prova preselettiva : Concorso Ministero Lavoro, 1514 assunzioni. Ecco Come funzione la prova preselettiva che serve da "schermo" ai partecipanti: i dettagli

Quattordicesima : Come funziona in caso di decesso del coniuge pensionato : Quattordicesima 2019 per coniuge superstite. come noto, il sistema previdenziale italiano riconosce la cd. “pensione ai superstiti” in favore degli eredi, in caso di decesso del coniuge pensionato. Il trattamento previdenziale, in particolare, può essere suddiviso in due tipologie, a seconda se il dante causa fosse già pensionato o meno. Quindi è possibile distinguere tra: pensione di reversibilità, se il defunto percepiva già la pensione di ...

HarmonyOS - il sistema operativo di Huawei : Come funziona : Huawei ha tenuto ieri a Dongguan, in Cina, la Huawei Developer Conference (HDC) 2019 in cui ha presentato il suo nuovo sistema operativo HarmonyOS. Si tratta di un nuovo OS che è stato oggetto di leggi di più...

Asta giudiziaria 2019 : regole - norme da rispettare e Come funziona : Asta giudiziaria 2019: regole, norme da rispettare e come funziona L’Asta giudiziaria, oggigiorno, è un modo assai conveniente per acquistare un immobile, dato che i prezzi previsti in essa sono molto inferiori rispetto a quelli di mercato. Occorre però prestare attenzione ad alcuni aspetti essenziali, in modo da poter fare una valutazione ponderata circa l’immobile che si vorrebbe acquistare. Vediamo quindi cos’è utile ...

Facial Cupping : cosa è e Come funziona la coppettazione viso? : Avete presente quelle macchie rosse e tonde visibili spesso sulla pelle degli atleti, ma anche su alcune star? È la coppettazione, un metodo per stimolare la circolazione sanguigna e drenare i liquidi, che avrebbe effetti benefici anche a livello muscolare, per alleviare il dolore e la rigidità. Anche molte star la utilizzano, come ad esempio Jennifer Aniston e Gwineth Paltrow. E vi sarà certamente capitato di vederle utilizzare anche per ...

Come identificare un numero sconosciuto? Ecco app e siti web che funzionano bene : Come identificare un numero sconosciuto? Risalire all’identità dietro a un numero sconosciuto, o anche privato o anonimo, è possibile in diversi casi grazie ad alcune applicazioni e servizi che possono oltrepassare la barriera apparentemente invalicabile di un’utenza celata. Altre volte, invece, si riceve una chiamata da un numero sì visibile ma che non fa parte […] L'articolo Come identificare un numero sconosciuto? Ecco app e siti web ...

Evasometro - cos'è e Come funziona il nuovo meccanismo di controllo del fisco sui conti correnti : Il nuovo strumento a disposizione dell'Agenzia dell'Entrate per scovare eventuali evasori si chiama Evasometro. Nonostante il quadro politico incerto dovuto alla crisi del governo Conte, il fisco non si ferma e approfitta della fine dell'estate per cominciare la sperimentazione di un nuovo meccanismo che promette controlli più accurati tra movimenti bancari e le dichiarazioni dei redditi in modo tale da far fuoriuscire ...

HarmonyOS - il sistema operativo di Huawei : Come funziona : Huawei ha tenuto ieri a Dongguan, in Cina, la Huawei Developer Conference (HDC) 2019 in cui ha presentato il suo nuovo sistema operativo HarmonyOS. Si tratta di un nuovo OS che è stato oggetto di leggi di più...

Instagram : Come funziona Threads - la nuova app per mandare messaggi : Facebook sta sviluppando una nuova app di messaggistica chiamata Threads, destinata a prendere il posto del Direct su Instagram e che potrebbe essere il trampolino di lancio della nuova super-app che dovrebbe fondere insieme anche Whatsapp e Messenger. Progettata inizialmente per funzionare alla perfezione con i tuoi contatti Instagram, Threads è pensata nell'ottica di superare le chat tradizionali permettendoti di condividere con gli ...

Evasometro 2019 : Come funziona sul conto corrente e quali controlli? : Evasometro 2019: come funziona sul conto corrente e quali controlli? Evasometro 2019, ecco il nuovo strumento di cui si serve l’Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione fiscale. Stavolta però i controlli fiscali non riguarderanno le aziende e i liberi professionisti, ma saranno incentrati sul conto corrente delle persone fisiche. Il monitoraggio riguarderà in particolare i movimenti bancari, tra saldi mensili e annuali, confrontati ...

Carta revolving 2019 : cos’è - Come funziona e quanto costa : Carta revolving 2019: cos’è, come funziona e quanto costa La Carta revolving è una tipologia di Carta di credito che in sostanza permette di pagare a rate il debito contratto con la banca che l’ha emessa. Carta di debito, credito e Bancomat: costo a confronto e differenza funzioni Carta revolving: cos’è e come funziona Le carte revolving non sono proprio delle carte di credito, in realtà, sono associabili più che altro alle carte ...