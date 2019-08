Palermo | un sub morto e uno disperso durante un’immersione per visitare un relitto

Palermo : sub muore - un altro è disperso : 14.35 Tragedia in mare, nelle acque davanti all'Isola delle Femmine, nel Palermitano. Un sub è morto è un altro risulta ancora disperso. I due si erano immersi insieme nella zona dell'isolotto, a circa un miglio dalla costa, per una battuta di pesca. Sono in corso le ricerche del disperso anche con i sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo della vittima è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto e trasferito sulla terraferma.

Vela – Partita la XV edizione della Palermo-Montecarlo : è subito bagarre nel Golfo di Mondello [GALLERY] : Vento, sole e spettacolo nel Golfo del Mondello per la partenza della XV Palermo-Montecarlo: dopo le prime miglia di regata è subito bagarre in testa tra Maiora, Adelasia di Torre ed Aragon Con una partenza dai contorni pressoché perfetti – a mezzogiorno in punto, sotto un magnifico sole e con 10-12 nodi di vento proveniente da Nord-Nord Ovest (330°) – la flotta della Palermo-Montecarlo ha dato il via oggi alla XV edizione ...

Palermo - errore di persona sul trafficante di uomini : solo 5 anni all'imputato - sarà subito scarcerato : La Corte d'assise presieduta da Alfredo Montalto: "Questa persona non è il Generale". Condannato per favoreggiamento. Era in custodia cautelare dal 2016