Non è l' Arena | Massimo Giletti e la bomba di Dagospia | Chi vuole portare in

Martina Nasoni e Gaetano Arena insieme?/ Daniele Dal Moro : "Non me ne frega un c*zzo! : Martina Nasoni e Gaetano Arena insieme a Ischia? Daniele Dal Moro sbotta di fronte al gossip: 'Ah si? Non me ne frega un cazz*!'

Ezio Bosso debutta all’Arena : «Se Non ci fosse Verona Non sarei nato» : Domenica 11 agosto il grande affresco di poesia medievale in musica risuonerà per la terza volta tra le antiche pietre areniane per festeggiare l’atteso debutto del Maestro Ezio Bosso sul più grande e antico palco lirico del mondo in una stagione che ogni giorno si arricchisce di importanti presenze internazionali. Protagonisti della serata l’Orchestra areniana, le voci del Soprano Ruth Iniesta, del Controtenore Raffaele Pe e del Baritono Mario ...

Non è l'Arena - da Massimo Giletti la verità sul summit con Cairo : "Perché ho rifiutato un contratto di 5 anni" : Dopo un lungo tentennamento e voci che lo davano rientrante alla Rai, qualche settimana fa Massimo Giletti ha deciso: resta a La7 con il suo Non è l'Arena (e nuovi impegni). Il conduttore ha infatti siglato un accordo per altri due anni con Urbano Cairo. E ora, in un'intervista a Il Tempo, entra nei

Tamara Wilson - il soprano protesta contro l’Aida all’Arena di Verona : “Non mi farò truccare il volto di nero - è razzismo istituzionalizzato” : “Non mi farò truccare per fare Aida, sarà la prima volta in 106 anni in cui il volto di Aida non sarà dipinto di nero: è una cosa sbagliata e non voglio continuare a farla”. Il soprano Tamara Wilson protesta contro l’opera di Giuseppe Verdi “politicamente scorretta” perché prevede che la protagonista, Aida, sia nera. E pazienza se parliamo di una schiava etiope in Egitto. O se l’allestimento in questione, in programma quest’estate all’Arena di ...

Sangue e arena : il numero Non gli riesce - torero incornato in pieno : Si macchia ancora una volta di Sangue la tradizionale Festa di San Firmino, nel cuore di Pamplona. Stavolta però non di un toro, ma del suo torero. Si chiama Rafael Rubio l’ennesimo ferito di questo folle gioco: è stato incornato durante la corrida ed è rimasto gravemente ferito. Un dolore lancinante, le condizioni che sin dall’arrivo al pronto soccorso sono state definite criticissime. Subito allora è scattata la sala operatoria, dove il torero ...

Massimo Giletti Non torna in Rai : “Ecco perchè rifarò Non è L’Arena” : Non è L’Arena torna con Massimo Giletti alla conduzione: “Ecco perchè rimango a La7” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale DiPiù uscito in edicola oggi Massimo Giletti che, com’è noto da tempo, anche nella prossima stagione televisiva condurrà Non è L’Arena su La7 ogni domenica sera. Sarà il terzo anno per lui su La7, dopo l’addio alla Rai avvenuto un ...

Non è l'Arena - i dettagli del contratto di Massimo Giletti : quanto resta a La7 - psicodramma in Rai : Urbano Cairo, durante la presentazione dei palinsesti di La7, conferma il rinnovato accordo con Massimo Giletti alla guida di Non è l'Arena. "Abbiamo annunciato, ieri, che Giletti rimane con noi per due anni". "Con lui, in questi anni, si è sviluppato un rapporto molto bello", prosegue il patron del