Esplode lo Stromboli | turisti in fuga

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Lotorna a farsi sentire. Nella giornata di oggi, 28 agosto, il vulcano delle Eolie ha generato una forte esplosione con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Stavolta dal lato del villaggio di, anche questa volta un parossisma, apparentemente di entità leggermente minore rispetto alla scorsa esplosione. Spavento tra la gente per l’esplosione sullo. Da cratere sono arrivate pomici dal in direzione dell’abitato: “Stiamo monitorando la situazione, è ancora presto per dire di che entità si tratta, è ancora in corso”, ha spiegato Maurizio Ripepe, dell’universita di Firenze che monitora le bocche del vulcano. L’esplosione di oggi è stata sentita anche dalla vicina isola di Salina ma non ci sarebbero danni a code o persone. Segnalati solo piccoli incendi a Ginostra. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha ...

