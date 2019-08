Alessio muore di leucemia a 15 anni Era una promessa del calcio

Taranto - muore a 15 anni di leucemia. Alessio Romanazzi era una promessa del calcio : Alessio Romanazzi, 15 anni appena compiuti, da due anni combatteva contro la leucemia. A nove anni aveva perso la madre e da allora viveva in una casa famiglia. Ancora una giovanissima vittima a Taranto: a perdere la vita a causa di una leucemia Alessio Romanazzi, 15 anni appena compiuti e da due alle prese con la malattia. Come racconta Repubblica Bari, il giovane aveva perso la madre a soli nove anni e insieme al fratello gemello aveva ...

Travolti dal Suv - muore anche Simone. Tremila ai funerali di Alessio - il papà : «Lascio Vittoria - ma voglio giustizia» : La bara bianca stracolma di rose aveva appena fatto il suo ingresso in una chiesa gremita a Vittoria (Rg). Erano arrivate oltre Tremila persone per dare l'ultimo saluto in lacrime e rendere...

Vittoria - nel giorno del funerale di Alessio muore anche il cuginetto : “Sacrificio non resti vano” : Tragedia a Vittoria, in provincia di Ragusa: nel giorno dei funerali di Alessio, l'11enne falciato da un suv giovedì scorso, è arrivata la notizia del decesso del cuginetto Simone, che era colui al momento dell'incidente. Il vescovo Carmelo Cuttitta durante l'omelia: "I legami non si rompono, rimangono sempre forti. Il suo sacrificio non resti vano. Noi vogliamo che Alessio dal cielo ci possa guardare, ci guarderà uno per uno".Continua a leggere

Durante i funerali del piccolo Alessio a Vittoria - muore il cuginetto Simone : Mentre a Vittoria si stanno celebrando i funerali del cuginetto Alessio, da Messina arriva la notizia che aggiunge strazio allo strazio. Simone, dopo avere lottato come un leone, non ce l'ha fatta. È deceduto dopo tre giorni di agonia al reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Messina. Il bambino, a cui erano state amputate le gambe dal suv che ha ucciso il cugino, era stato trasferito in elisoccorso alle 3 del mattino del ...

Ragusa - guida sotto effetto di birra e coca - travolge due bimbi : Alessio muore a 12 anni : "Avevo bevuto birra e sniffato cocaina". Il 37enne Rosario Greco, pregiudicato e figlio di un affiliato ai clan mafiosi locali, arrestato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test, ha voluto 'anticipare' agli agenti i risultati delle analisi cui è stato sottoposto. Ha confessato che era in condizioni proibitive per mettersi alla guida. Eppure l'ha fatto lo scorso giovedì sera prima delle 21:00 quando a bordo di un Suv, ...