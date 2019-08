Tra Philip Morris e Altria seconde nozze in vista

Ciclismo - Alaphilippe : ‘Il Tour 2019 segnerà la mia vita - ci vuole tempo per rienTrare’ : I risultati e le emozioni regalate da Julian Alaphilippe al Tour de France restano una delle pietre miliari della stagione del grande Ciclismo. Per il campione francese era stata già un’annata straordinaria, con le vittorie in serie in primavera tra Strade Bianche, Sanremo e Freccia Vallone, ma le prestazioni del Tour lo hanno proiettato in una dimensione ancora diversa e più grande. Alaphilippe ha fatto sognare i francesi tenendo la maglia ...

LIVE Clasica San Sebastian 2019 in DIRETTA : che sfida Tra Alaphilippe e Valverde! Simon Yates terzo incomodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La descrizione dettagliata del percorso – Favoriti e uomini più attesi – La startlist della Clasica San Sebastian 2019 – Tutti gli italiani in gara – L’intervista esclusiva di OA Sport al Commissario Tecnico Davide Cassani Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Clasica San Sebastian 2019, appuntamento di primo piano del calendario ...

Sandro Gozi enTra nel gabinetto del premier francese Philippe : Sandro Gozi (Pd), ex sottosegretario agli Affari Ue nei governi Renzi e Gentiloni, eletto al Parlamento europeo con Renaissance Europe - il partito di Emmanuel Macron - entrerà nel gabinetto del premier francese Édouard Philippe in qualità di responsabile per gli Affari europei. La notizia, anticipata da Le Figaro, trova conferma da fonti italiane.Gozi dovrebbe rimanere a Matignon - la sede del primo ministro a Parigi - in ...

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2019/ Video la grandine sTrappa la maglia gialla a Alaphilippe : DIRETTA TOUR de FRANCE 2019: Bernal maglia gialla, tappa fermata per maltempo. Info streaming Video e tv, percorso, orario e vincitore della 19tappa.

Tour de France 2019 - risultato 18ma tappa : numero di Nairo Quintana sul Galibier! Bernal guadagna 32”. Alaphilippe si stacca - poi rienTra in discesa : Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. La diciottesima tappa del Tour de France 2019, almeno alla vigilia, era annunciata come la più dura dell’intera Grande Boucle, con da affrontare due ascese storiche delle Alpi come Izoard e Galibier: 208 chilometri da Embrun a Valloire. Ad imporsi è un redivivo Nairo Quintana: il colombiano della Movistar va in fuga da lontano, stacca tutti i rivali e coglie la sua terza affermazione nella ...

Classifica Tour de France 2019 - diciottesima tappa : Alaphilippe in maglia gialla dopo il Galibier - Bernal guadagna 32” - Quintana rienTra : Il Tour de France 2019 ha subito un enorme scossone in occasione della diciottesima tappa, la prima frazione sulle Alpi ha regalato grande spettacolo e la Classifica generale ne è uscita stravolta. Egan Bernal è scattato sul Galibier, il colombiano ha guadagnato del margine e ha tagliato il traguardo di Valloire con una trentina di secondi di vantaggio su Geraint Thomas, Thibaut Pinot e Julian Alaphilippe. La maglia gialla si è staccata sulle ...

Tour de France 2019 - parla il Team INEOS : “Possiamo fare la differenza sulle Alpi. Alaphilippe ha sTravolto la Grande Boucle” : I capitani sono al secondo e al quinto posto, ancora relativamente vicini alla Maglia Gialla. Non era però la situazione che si poteva attendere il Team INEOS dopo due settimane di Tour de France 2019. La coppia formata da Geraint Thomas ed Egan Bernal, seppur con l’assenza di Chris Froome, faceva sognare in Grande. Sono arrivate invece alcune controprestazioni, che abbinate ad un Alaphilippe da sogno hanno fatto sì che il dominio visto e ...

Tour de France 2019 - risultato quindicesima tappa : Simon Yates cenTra la doppietta. Pinot show - Alaphilippe perde oltre un minuto : Ancora grandissimo spettacolo sui Pirenei nella quindicesima tappa del Tour de France 2019: la frazione che è andata a concludere la seconda settimana (domani il giorno di riposo) con partenza da Limoux e con l’inedito arrivo in salita al Prat d’Albis (185 km) è andata nuovamente ad uno strepitoso Simon Yates che ha timbrato per la seconda volta il cartellino con una bellissima fuga da lontano. Settimo successo per lui in un Grande Giro. Da ...

Tour - sTraordinaria prestazione di Alaphilippe : Il francese in maglia gialla ha consolidato a sorpresa la propria leadership nella classifica generale, imponendosi nella prova contro il tempo davanti al gallese Geraint Thomas

Tour de France 2019 - risultato e classifica della tredicesima tappa Pau-Pau : sTraordinario Julian Alaphilippe - vince la cronometro e allunga in classifica : Stratosferico Julian Alaphilippe che ha vinto la cronometro di Pau, allungando ancora di più in classifica. In seconda posizione il favorito della vigilia Geraint Thomas. A chiudere il podio dell’attesissima tredicesima tappa del Tour de France 2019 Thomas De Gent. Ordine d’arrivo Pau-Pau 1 Julian Alaphilippe 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 00H 35′ 00” – – – 2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 00H 35′ ...

Classifica Tour de France 2019/ Maglia gialla Alaphilippe - Ciccone arreTra! : Classifica Tour de France 2019: Julian Alaphilippe in Maglia gialla oggi per la 10tappa, Giulio Ciccone resta secondo ed è pure Maglia bianca.

Classifica Tour de France 2019 - nona tappa. Alaphilippe resta in maglia gialla - distacchi invariati Tra i big - Nibali perde terreno : Non cambia la Classifica generale del Tour de France 2019 al termine della nona tappa, è arrivata in porto la fuga di giornata e il gruppo principale ha lasciato fare arrivando compatto sul traguardo di Brioude senza alcun problema. Il Francese Julian Alaphilippe ha conservato la maglia gialla con 23” su Giulio Ciccone, non cambiano i distacchi tra i big: Pinot ha 19” su Thomas, 23” su Bernal, più attardati Uran, Fuglsang e ...