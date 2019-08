Rai1 | i programmi della domenica mattina | Convertini e Muccitelli a Linea Verde | torna

Programmi TV di stasera - venerdì 23 agosto 2019. Su Rai1 l’ultima puntata di Grand Tour : Mellone e Cuccarini - Grand Tour Rai1, ore 21.25: Grand Tour Dalle splendide e selvagge spiagge orientali dell’Ogliastra sino ad Alghero, sulla costa occidentale, Grand Tour prosegue il suo viaggio in Sardegna. Dalla Costa Smeralda all’arcipelago della Maddalena, Lorella Cuccarini racconterà l’isola dal mare, quel favoloso mare di Sardegna, al centro del Mediterraneo, che con i suoi colori e le sue incredibili trasparenze sa ...

Programmi TV di stasera - sabato 17 agosto 2019. Rai1 ripropone «Casa e Bottega» con Renato Pozzetto : Casa e Bottega Rai1, ore 21.25: Casa e Bottega – Replica Mario Trezzi dirige la sua fabbrica di biancheria e la sua famiglia. Con la crisi, però, le cose iniziano ad andare male e Mario, messo in difficoltà dalle banche, è costretto a chiedere prestiti a degli strozzini. Come se non bastasse la sua operaia Elly sostiene di aspettare un figlio da lui, ma Mario non ricorda affatto la notte passata insieme. Dopo essersi messo nelle mani di ...

Programmi TV di stasera - martedì 30 luglio 2019. Su Rai1 Alessandro Preziosi «La mia Bella Famiglia Italiana» : La mia Bella Famiglia italiana Rai1, ore 21.25: La mia Bella Famiglia Italiana Film tv di Olaf Kreinsen del 2013, con Alessandro Preziosi, Peppino Mazzotta, Tanja Wedhorn. Prodotto in Italia/Germani. Durata: 100 minuti. Trama: Tutto a inizio da una telefonata: “Devi tornare, mamma sta morendo”. L’ingegnere Paolo Sanseviero parte quindi dalla Germania con Martina, la moglie tedesca con la quale sta attraversando un momento di crisi, e torna in ...

Programmi TV di stasera - lunedì 29 luglio 2019. Su Rai1 il film «Black or White» : Jillian Estell e Kevin Costner in Black or White Rai1, ore 21.25: Black or White film di Mike Binder del 2014, con Kevin Costner, Octavia Spencer, Jillian Estell, Jennifer Ehle, Bill Burrù. Prodotto in Usa. Durata: 114 minuti. Trama: La figlia di Elliott Anderson perde la vita dando alla luce una bambina, Eloise. Il nonno, rimasto vedovo, decide di prendersi cura della nipote. Quando la nonna paterna si presenta rivendicando il diritto del ...

Programmi TV di stasera - venerdì 26 luglio 2019. Su Rai1 torna il cinema di Bollywood con «Quando parla il cuore» : Quando parla il cuore Rai1, ore 21.25: Quando parla il cuore – 1^Tv Film tv di Gauri Shinde del 2012, con Sridevi, Adil Hussain, Mehdi Nebbou. Prodotto in India. Durata: 134 minuti. Trama: Una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese, va a New York per aiutare sua sorella ad organizzare il matrimonio di sua nipote. Senza dire niente a nessuno, si iscrive ad un corso di lingua che l’aiuterà a ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 24 luglio 2019. Su Rai1 «SuperQuark» : Piero Angela Rai1, ore 21.25: SuperQuark Nuovo appuntamento con SuperQuark, la trasmissione di Piero Angela. La quarta puntata si aprirà con il documentario naturalistico della BBC sui licaoni, della serie dedicata alle “Dinastie”. Poi si parlerà di un elettrostimolatore per il cervello, che agisce anche sui muscoli. Una tecnologia studiata per i suoi effetti di potenziamento cognitivo e che sta oggi affermandosi nello sport come un nuovo ...

Programmi TV di stasera - sabato 20 luglio 2019. Su Rai1 Piero e Alberto Angela raccontano l’allunaggio : Piero e Alberto Angela Rai1, ore 21.15: Quella notte sulla Luna Una serata evento, nella quale Piero e Alberto Angela torneranno insieme in tv per la prima volta dopo Viaggio nel Cosmo del 1998. La ricostruzione di quello storico avvenimento avrà inizio a Cape Canaveral, proprio nel punto dove cinquant’anni fa partì il razzo che avrebbe portato i primi uomini sul suolo lunare. Era lì che Piero Angela si trovava in quei giorni di luglio ...

Programmi TV di stasera - lunedì 22 luglio 2019. Su Rai1 il film «Amiche da morire» : Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in Amiche da morire Rai1, ore 21.25: Amiche da morire film di Giorgia Farina del 2013, con Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Cristiana Capotondi. Prodotto in Italia. Durata: 103 minuti. Trama: Una storia che si svolge d’estate su un’isoletta del sud Italia. In questa realtà, divisa tra modernità e retrogrado tradizionalismo, si snodano le vite di tre donne, che malgrado le notevoli ...

Programmi TV di stasera - venerdì 19 luglio 2019. Su Rai1 «Paolo Borsellino – I 57 giorni» : Luca Zingaretti in Paolo Borsellino - I 57 giorni Rai1, ore 21.25: Paolo Borsellino – I 57 giorni – Replica Film tv di Alberto Negrin del 2012, con Luca Zingaretti, Lorenza Indovina, Enrico Ianniello. Prodotto in Italia. Durata: 110 minuti. Trama: Il film tratta della storia dei 57 giorni che separano la morte di Giovanni Falcone da quella di Paolo Borsellino. La fiction ha inizio da una data: il 23 maggio 1992, giorno in cui Falcone ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 17 luglio 2019. Rai1 ricorda Camilleri con Speciale Porta a Porta e lo spettacolo Conversazione su Tiresia : Conversazione su Tiresia Rai1, ore 20.35: Speciale Porta a Porta | Conversazione su Tiresia Bruno Vespa conduce un appuntamento Speciale di Porta a Porta, in onda subito dopo il tg delle 20.00, in ricordo di Andrea Camilleri. A seguire, Conversazione su Teresia, scritto e interpretato da Andrea Camilleri, per la regia teatrale di Roberto Andò e la regia televisiva di Roberto Andò e Stefano Vicario. Si tratta dello spettacolo andato in scena al ...

Programmi TV di stasera - lunedì 15 luglio 2019. Su Rai1 il film «Parigi a tutti i costi» : Parigi a tutti i costi Rai1, ore 21.25: Parigi a tutti i costi film di Reem Kherici del 2013, con Reem Kherici, Cécile Cassel, Tarek Boudali. Prodotto in Francia. Durata: 90 minuti. Trama: Maya, una giovane e bella stilista marocchina che vive a Parigi da 20 anni, sta finalmente per avere un avanzamento di carriera nella casa di moda in cui lavora. Un semplice controllo della polizia rivela però che il suo permesso di soggiorno è scaduto e nel ...

Programmi TV di stasera - domenica 14 luglio 2019. Su Rai1 la puntata di Un Passo dal Cielo 4 con Fedez : Fedez a Un Passo dal Cielo 4 Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 4 – Replica Il sentiero verso casa: Mentre viene ritrovata in fin di vita una giovane donna giunta in vacanza a San Candido, Francesco cerca di redarguire sua moglie Livia sulla pericolosità del maestro. Vincenzo, invece, conosce Cristina, la sorella di Huber, giunta a San Candido per gli ultimi preparativi per il suo matrimonio. Sfida verticale: Francesco viene preso in ...