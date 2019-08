Margherita di Savoia | uccide l' ex marito a coltellate

Fonte : blogo

(Di martedì 27 agosto 2019) Omicidio in famiglia oggi pomeriggio adi, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove una donna di 48 anni ha ucciso con una coltellata il suo exnel corso di una lite.È accaduto poco dopo le 13 nell'abitazione della coppia in via Frontino. I due, in fase di separazione, si trovavano in casa quando la lite è scoppiata. Quando la donna ha preso in mano il coltello da cucina, stando ad una prima ricostruzione degli eventi, il 53enne ha provato a darsi alla fuga, ma è stato inseguito in strada e colpito al collo con un fendente. All'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare. L'uomo è stato dichiarato morto sul posto e la 48enne, originaria proprio didi, è stata condotta in caserma per essere interrogata. Busto Arsizio (VA), 20enne trovata morta in un campo Il corpo in avanzato stato ...

