LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 4-3 US Open 2019 in DIRETTA | controbreak dell’azzurro che ci

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Nove punti di fila e servizio a zero: grande momento per l’azzurro! 40-0 Accarezza la volée il giovane azzurro: ottimo momento per. 30-0 Diritto terrificante di. 15-0 Scappa via il rovescio di. 3-3 BREAK! DIAGONALE DI ROVESCIO PAZZESCO! Bravissimoa tenere lo scambio e piazzare il meritato break. 40-AD Altro errore e palla break! 40-40 Rimonta diche ci crede: ottima risposta. 40-30 Attacco debole diche viene infilato dal passante azzurro. 40-15 Non resta in campo il diritto dello svizzero. 40-0 Scappa via la risposta di. 15-0tiene duro nello scambio prolungato; non trova soluzioni. 2-3 Si scuoteche resta nel set. 40-15non si impegna molto sul servizio dell’italiano: diritto in rete. 30-15 Doppio fallo e passo ...

