C’è stato un naufragio al largo della Libia | decine i morti

MTV VMA 2019 : il gesto più dolce tra Camila Cabello e Shawn Mendes C’è stato quando credevano di non essere osservati : Aww <3 The post MTV VMA 2019: il gesto più dolce tra Camila Cabello e Shawn Mendes c’è stato quando credevano di non essere osservati appeared first on News Mtv Italia.

Terremoto Centro Italia - commozione alla fiaccolata in ricordo delle vittime. Ex parroco : “Lo Stato non C’è e la comunità si sgretola” : La nottata di Amatrice, nel terzo anniversario del Terremoto che ha scosso il Centro Italia, ha riunito gli abitanti dei paesi colpiti. Le 600 persone accorse hanno preso parte alla veglia di preghiera, iniziata alle 1.30 del mattino al palazzetto dello Sport, per poi continuare con una fiaccolata per le strade del paese in provincia di Rieti. I rintocchi delle campane hanno dato il via a una cerimonia caratterizzata da una forte commozione, ...

In Sardegna è caccia al caimano Jack : “Non riusciamo a trovarlo. Forse C’è stato un furto” : In Sardegna continua la caccia al caimano Jack, il rettile scomparso ormai da due giorni dal circo Martin installato a Orosei, in località Sos Alinos. Nonostante le ricerche incessanti, del coccodrillo non c'è traccia. I carabinieri della Compagnia di Siniscola non demordono, ma dopo 48 ore l'impresa, portata avanti con la collaborazione degli esperti forestali dell'Arma del Centro Anticrimine, diventa sempre più ardua. Anche i pescatori ...

In Russia C’è stato un misterioso incidente nucleare : (foto: ?????????? ??????/YouTube) Una storia che richiama in ogni suo dettaglio uno scenario da piena Guerra fredda. E che qualcuno fin da subito ha voluto affiancare all’incidente di Chernobyl del 1986 (nonostante in questo caso tutto faccia pensare e un evento molto più ridotto in termini di radioattività), soprattutto per il modo più che discutibile in cui si sta gestendo la comunicazione istituzionale e mediatica ...

C’è stato un incendio in un grande capannone industriale a Faenza - non ci sono feriti : Nella notte tra giovedì e venerdì si è sviluppato un incendio in un grande capannone industriale a Faenza, dove ha sede la Lotras, che si occupa di logistica: non ci sono stati feriti. Nel capannone, ha scritto il Resto del

Martedì sera a Times Square C’è stato un momento di panico collettivo quando il rumore di alcune motociclette è stato scambiato per una sparatoria : Martedì sera le persone che si trovavano a Times Square, il famoso incrocio di Manhattan, a New York, si sono spaventate per aver scambiato il rumore di alcune motociclette per degli spari. È successo intorno alle 22, quando in Italia

Miti e scienza - forse quel che C’è stato prima della tecnologia non è tutto da buttare : Ne sappiamo davvero di più degli antichi sui misteri della vita e della morte? Se lo chiedete a un qualsiasi occidentale probabilmente vi risponderà che “sì, la scienza ci ha rivelato segreti che prima non potevamo conoscere, e che tutto quello che è venuto prima della scienza erano solo sciocche superstizioni”. La scienza e l’antica mitologia indagavano gli stessi segreti, quelli del cosmo e dell’essere umano, con armi molto diverse. Non è ...

C’è stato un grosso incendio sopra Monreale - sulle colline attorno a Palermo : Ci sono stati grossi incendi sulle colline attorno a Palermo. Il più grave è stato quello sul Monte Caputo, sopra Monreale. Circa cinquanta persone sono state evacuate dalle loro case nella frazione di San Martino delle Scale: il sindaco di

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 in Indonesia : Verso le 19 ora locale (le 14 in Italia) c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 in Indonesia, con epicentro registrato in mare a circa 227 chilometri a ovest dalla città di Teluk Betung, sull’isola di Sumatra, e ipocentro a 40

In Cile C’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 : In Cile c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 a circa 100 chilometri a nord-ovest di San Antonio, nella regione di Vaparaiso, nella zona centrale del paese. Associated Press scrive che la scossa è stata avvertita in tutta la zona

Dl sicurezza bis - l’appello dell’Anpi ai senatori : “Non lo votate - C’è odore di stato di polizia” : Con un appello rivolto a tutti i senatori l'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, chiede agli eletti a Palazzo Madama di non votare il decreto sicurezza bis voluto da Matteo Salvini: "Il dl contrasta gravemente con la civiltà del nostro Paese e peggiora radicalmente il livello reale di sicurezza dei cittadini. C'è odore di stato di polizia".Continua a leggere

C’è stato un attentato contro la sede del PD a Dorgali - in provincia di Nuoro : Intorno alle due di notte una forte esplosione ha distrutto la sede del PD di Dorgali, comune di 8 mila abitanti in provincia di Nuoro. Secondo quanto è stato riferito alle agenzie di stampa dai carabinieri, gli uffici sono stati

“Non C’è stato niente da fare”. Michelle Hunziker - l’annuncio sui social : Stavolta Aurora l’ha fatta grossa e a farne le spese è stata la mamma Michelle Hunziker. Colpa di una svista, almeno a quanto racconta la ragazza, che ha costretto Michelle Hunziker a cambiare numero di telefono dopo 25 anni, finito inavvertitamente nella Story Instagram della figlia. “Aurora ha postato il mio numero e dopo un minuto ce l’aveva tutta Italia. Mi hanno inserita in migliaia di gruppi Whatsapp. Mi hanno mandato una marea di ...

C’è stato un guasto alla rete di Vodafone e Ho. mobile : La compagnia telefonica ha comunicato di aver risolto il problema, ma ci sono state numerose segnalazioni