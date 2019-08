Calabria | donna 51enne perde il controllo dell' auto e muore dopo uno schianto

Nicola Morra - vergognose accuse in Senato : "Salvini e la Madonna - messaggio alla 'ndrangheta in Calabria " : Il Senato re Nicola Morra , durante il discorso nell'aula di Senato , ha lanciato pesantissime accuse a Matteo Salvini. "Salvini dopo che l'8 di agosto ha fatto sapere urbi et orbi che bisognava interrompere l'esperienza di governo ha avviato un tour, non un pellegrinaggio, incontrando cittadini, venen

Tragedia in Calabria - donna muore durante un viaggio in treno : Una donna è deceduta poche ore fa in Calabria mentre stava viaggiando a bordo di un treno. Nonostante i tempestivi soccorsi del personale medico del 118, che si è recato con velocità sul luogo e malgrado vari tentativi effettuati per rianimarla, per la donna non c'è stato nulla da fare. Sulle cause del decesso stanno indagando le forze dell'ordine che hanno esaminato i vari rilievi del caso. Da una prima indagine la donna avrebbe avuto un ...