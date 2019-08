«The Eternals» | Kit Harington e Richard Madden Jon Snow e Robb Stark insieme dopo Il

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Da Il Trono di Spade a The, è quasi una riunione di famiglia, almeno per i fratell(astr)i: durante il D23 Expo, è stato svelato per intero il cast del nuovo progetto dei Marvel Studios. Jonentra così ufficialmente nell’ Universo Cinematografico Marvel, dove mesi fa era già approdato il fratellastro. Kit, infatti, interpreterà Dane Whitman, mentre da tempo è confermato chesarà uno dei protagonisti, Ikaris. Nei fumetti originali, Dane Whitman è noto come Black Knight (Cavaliere Nero nella traduzione italiana), detentore della Lama d'Ebano, una potentissima spada creata da Merlino in grado di tagliare virtualmente qualsiasi sostanza, caratteristica che rende il suo portatore quasi immortale. Poiché non sono state rivelati i dettagli della trama del film e dei suoi personaggi, ...

pimpidamie : devo recuperare tutti i film/serie che ma dong-seok ha fatto porca troia gli hanno praticamente dato solo award com… - nerditudine : RT @docmanhattan4: L'ignorante nell'MCU, The Mandalorian, Obi-Wan, la tutina bianca della Vedova Nera, She-Hulk e tutto il resto: gli annun… - docmanhattan4 : L'ignorante nell'MCU, The Mandalorian, Obi-Wan, la tutina bianca della Vedova Nera, She-Hulk e tutto il resto: gli… -