Milan | in una Serie A cominciata a suon di gol i rossoneri deludono anche per il gioco

Milan sconfitto dall’Udinese - Salvini non risparmia una frecciatina : meno male che c’è… l’anguria [FOTO] : Milan sconfitto dall’Udinese all’esordio in campionato: Matteo Salvini rifila una stoccata social alla sua squadra del cuore Prima di campionato da dimenticare per il Milan. Rossoneri sconfitti di misura ad Udine per 1-0, al termine di una partita giocata in maniera tutt’altro che positiva. Pioggia di critiche dai social sui rossoneri, fra le quali, immancabile, spunta quella di Matteo Salvini. Il leader della lega ha ...

Milan - Giampaolo cambia tutto dopo una sola partita? L’ammissione : “nuovo modulo per Piatek. 4-3-3? Ammetto che…” : Milan sconfitto all’esordio dall’Udinese, Marco Giampaolo pensa già ad un cambio di mudolo: Piatek troppo fuori dal gioco, possibile ritorno al 4-3-3 Pessimo esordio per il Milan, sconfitto 1-0 da un’Udinese attenta e superiore, sia sul piano tattico che sul piano atletico. Rossoneri incapaci di interpretare al meglio i dettami tattici di Giampaolo, complici diversi giocatori fuori ruolo (Castillejo punta, Calhanoglu ...

Udinese-Milan - Giampaolo : “Voglio subito una squadra competitiva. Il nuovo rigorista sarà Piatek” : Prima conferenza stampa stagionale per il tecnico del Milan, Marco Giampaolo. La prima partita di campionato contro l’Udinese segnerà anche l’esordio dell’allenatore abruzzese sulla panchina rossonera in una partita ufficiale. Di seguito, tutte le parole pronunciate dall’ex tecnico della Samp in conferenza stampa. Pensava di essere al punto in cui si trova?“Il lavoro l’abbiamo portato avanti così come ...

Milano Finanza : la Juve apre una base operativa a Hong Kong : La Juventus apre una branch a Hong Kong. Lo scrive Milano Finanza. Il club è già presente nella Regione Asia Pacifico con tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) e due Regional Partner (China Merchants Bank e Costa Cruises), dieci Juventus Academy (sei in Cina, una in Giappone, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda). Inoltre la squadra ha ultimato un mese fa il tour asiatico. Ora la base operativa creata ad Hong Kong. La volontà della Juve, ...

Affitti - stangata sugli universitari. A Milano 570 euro per una stanza : Rincari record a Bologna e Firenze. Nonostante l’aumento dei costi le richieste sono sempre in aumento. A Torino i prezzi lievitano del 4 %, mentre a Roma i canoni salgono del 5%. Bari unica città con le tariffe in ribasso

Milan - Maldini fa il punto sul mercato rossonero : “nessuna novità per Correa - priorità alle cessioni” : Il dirigente rossonero ha fatto chiarezza sul mercato del Milan in occasione della presentazione di Leao, Duarte e Bennacer Il mercato del Milan attualmente vive una fase di stallo, si pensa maggiormente alle uscite che alle entrate, soprattutto dopo gli ultimi acquisti piazzati dal club rossonero. PRESSINPHOTO/LaPresse In occasione della presentazione ufficiale di Leao, Duarte e Bennacer, ci ha pensato Paolo Maldini a fare un po’ di ...

Tribunale Milano rinvia a Corte Ue norme Jobs act su licenziamenti : Il Tribunale di Milano ha “rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la disciplina dei licenziamenti collettivi contenuta nell’articolo 10” del Jobs Act. A darne notizia sono Cgil e Filcams, la categoria che rappresenta commercio, turismo e servizi.“Il Tribunale di Milano, in particolare, evidenzia il sospetto di legittimità sul regime sanzionatorio, cioè - si spiega - sull’esclusione ...

Jobs Act - il Tribunale di Milano lo fa a pezzi e rinvia alla Corte Ue la parte che esclude la reintegra in caso di licenziamento collettivo : Il Tribunale di Milano ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la parte del Jobs Act che disciplina i licenziamenti collettivi, chiedendo che valuti se l’esclusione della reintegra nel posto di lavoro è compatibile con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Nell’ordinanza datata 5 agosto non mancano giudizi netti sull’impianto della ...

Intercity Livorno-Milano si rompe due volte : capotreno aggredito da una passeggera. Treno ripartito con oltre tre ore di ritardo : Momenti di tensione in Treno, in provincia di Alessandria. Il capoTreno dell'Intercity 35662 Livorno-Milano, fermo a Arquata Scrivia per la rottura del locomotore già cambiato per un...

Milano : rapina una prostituta e poi si ferisce con un coltello - arrestato : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Ha rapinato la prostituta con la quale si era appartato e, una volta a casa, si è ferito con un coltello, finendo in ospedale in gravi condizioni. Un uomo di 34 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia a Milano per rapina aggravata. La notte scorsa gli agenti

Tribunale Milano respinge ricorso Rai su Champions League : E' stato respinto il nuovo ricorso presentato dalla Rai al Tribunale di Milano per la trasmissione in chiaro delle partite di Champions League nella prossima stagione. Nel mirino c'era l'accordo tra Sky e Mediaset che assegna al Biscione le partite in chiaro della massima competizione europea per i prossimi due anni. La tv pubblica, tra l'altro, e' stata condannata a rifondere 15mila euro di spese legali a Mediaset e 10 mila a Sky. In base ad un ...

Anche Briatore piange : "1580 euro per un volo Olbia-Milano". Gli utenti in rivolta : "Tu vendi una pizza a 80 euro" : Un volo Olbia-Milano da 1580 euro. Una cifra che ha fatto storcere il naso Anche a Flavio Briatore, che ha condiviso su Instagram un post polemico: ″#easyjet #olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino... 1.580 € solo andata... vi sembra normale 55 min di volo con la stessa cifra vai a nyny e poi ci lamentiamo che la Sardegna + vuota!!”. Visualizza questo post su Instagram#easyjet #olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino...1.580 € solo andata ...

Milan - Giampaolo : “Spunti per riflettere e migliorarci. Paquetà è una mezzala”. Bonaventura e Leao… : “Questa partita ci offre spunti su cui riflettere, lavorare e migliorarci”. E’ il commento di Marco Giampaolo, allenatore del Milan, dopo la vittoria per 2-0 sul Feronikeli a Prishtina, nella penultima amichevole del precampionato. “Si è giocato a ritmi più bassi rispetto alle precedenti partite”, ha spiegato il tecnico rossonero a Milan Tv. “Anche in questo genere di partite c’è sempre qualche ...