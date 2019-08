LIVE Fognini-Opelka | US Open 2019 in DIRETTA | 3-6 4-6 2-3 | l’americano guida anche nel

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 17° ace die altro servizio vincente centraletiene il servizio mapotrà andare ancora una volta a servire per mantenere il break di vantaggio nel terzo set (3-2). 40-30 Lungo il dritto die palla del 2-3 pernel terzo set 30-30 Lungo il dritto lungolinea diche continua a sbagliare 30-15 Grande rovescio in contropiede diche sul lungolinea sorprende30-0 Out l’accelerazione di dritto da fondo dinello scambio 15-0 Ace a uscire diche prova scuotersi Pazzesco, 16° ace die 3-1 nel terzo set per l’americano.al servizio 40-0 15° ace di, ingiocabile in questo momento 30-0 14° ace di Opeka, con traiettoria centrale 15-0 Servizio slice e accelerazione di dritto diCon due servizi vincentidimezza le distanze nel ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Opelka US Open 2019 in DIRETTA: 3-6 per l’americano Fognini troppo falloso - #Fognini-Opelka #DIRETTA… - zazoomnews : LIVE Fognini-Opelka US Open 2019 in DIRETTA: 3-6 4-5 l’americano servirà per chiudere il secondo set - #Fognini-Op… - zazoomnews : LIVE Tennis US Open 2019 in DIRETTA: lunedì 26 agosto risultati in tempo reale. Nishikori avanti per ritiro di Trun… -