Fiorentina-Napoli non sarebbe piaciuta a Brera | ma è stata partita-spettacolo

Fiorentina-Napoli - polemiche Var : la riflessione di Damiano Tommasi : “polemiche? Più che su Fiorentina-Napoli e sul Var, visto che secondo me l’errore fa parte del gioco, il problema sono le nuove norme sul tocco di mano. Già lo sapevamo, sono state introdotte con l’obbiettivo di ridurre l’incertezza, ma in realtà ne creano anche di più e quindi sarà sicuramente uno dei motivi di discussione dell’intero campionato, non per il Var ma per la norma”. Sono le dichiarazioni ...

Errori Fiorentina-Napoli - Gazzetta anticipa : “Massa e Valeri verso la punizione” : Errori Fiorentina-Napoli, La Gazzetta dello Sport anticipa l provvedimenti disciplinari che subiranno gli arbitri Massa e Valeri Errori Fiorentina-Napoli, La Gazzetta dello Sport anticipa l provvedimenti disciplinari che il designatore Nicola Rizzoli adotterà nei confronti degli arbitri Massa e Valeri rei di aver commesso gravi Errori su entrambi i rigori concessi nell’anticipo del Franchi. “E dire che il designatore non aveva ...

Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli - Gazzetta : Probabile sanzione ai viola. I rischi : Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira dai sostenitori viola per tutta la gara di sabato Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dai sostenitori viola. Ancelotti nel post partita ha espresso profondo rammarico per le ingiurie subite per tutti i novantacinque minuti in cui è stato seduto in panchina. Ne ...

Il Giornale : Fiorentina-Napoli - la Gardaland del gol e delle emozioni : “La Gardaland del gol e delle emozioni, una partita pazzesca che non finiva mai” Scrive così, Il Giornale, a proposito della partita Fiorentina-Napoli. La squadra di Ancelotti risponde subito alla Juventus in quella che però è stata anche la prima volta con le nuove regole del campionato, e infatti sono scattate subito le polemiche. Il rigore per la Fiorentina è stato concesso da Massa dopo 3 minuti di Var. Il raddoppio del Napoli è ...

La polaroid di Fiorentina-Napoli 3-4 : Fiorentina-Napoli 3-4 Nuovo anno Nuovi esperimenti Nuove intossicate Nuove soddisfazioni Gli unici che restano uguali sono loro: Dries, José e Lorenzo L'articolo La polaroid di Fiorentina-Napoli 3-4 sembra essere il primo su ilNapolista.

TOP & FLOP - Fiorentina – Napoli il migliore ed il peggiore in campo : Bentornata Serie A, all’Artemio Franchi si sfidano Fiorentina e Napoli per la prima giornata di campionato. Le due squadre si affrontano a viso aperto con nessun calcolo. La spunta il Napoli di Ancelotti con uno spettacolare 3-4. PRIMO TEMPO Per l’esordio della Fiorentina americana, Montella sceglie in attacco Sottil, Vlahovic e Chiesa. Ancelotti si affida a Mertens come riferimento offensivo, dei volti nuovi dal primo minuto Di ...

La sintesi scumbinata di Fiorentina-Napoli : Fa caldo assai caldo eppure si gioca. Fuggi, fuggi dalle spiagge c’è la Serie A, c’è il Napoli, c’è la Fiorentina. Icardi addo’ sta? E James? Ora non è il momento, c’è la grande Fiorentina di Commisso. Ah quella che si è salvata con uno zero a zero striminzito all’ultima giornata lo scorso anno? Si proprio lei, ma adesso hanno preso Ribery. Presentazione, stile NBA, le televisioni impazzite perché è arrivato ...

Crosetti : Sarri inizia in albergo nel giorno di Fiorentina-Napoli - quando in albergo lasciò lo scudetto : Maurizio Sarri ha seguito la partita della Juve “da una panchina a forma di letto”, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. In un albergo poco distante dalla Continassa, dove alloggia. Non ha mollato la squadra prima, durante e dopo il match, grazie al telefono, con cui ha dettato cambi (“poco incisivi”, dentro una Juve “piuttosto stanca”) e strategie a Marco Ianni, assistente in panchina, che a sua volta ...

Fiorentina - Commisso non ci sta : “il Napoli non meritava. Ribery come Cristiano Ronaldo! Su Chiesa dico…” : Rocco Commisso alza la voce dopo Fiorentina-Napoli: il patron Viola elogia l’operato dei suoi ragazzi che, a suo dire, avrebbero meritato un risultato diverso Segnali positivi, tanti giovani in campo e addirittura tre gol: sordio con diversi feedback positivo per la Fiorentina, se non fosse per il risultato. Viola sconfitta 3-4 dal Napoli nella prima di campionato, al termine di una partita accesa e divertente, nella quale non è ...

Highlights Fiorentina-Napoli 3-4 : gol e sintesi della partita. Mertens - Insigne e Callejon danno spettacolo : Come inizio non c’è stato davvero male. Fiorentina-Napoli ci ha regalato 7 gol, tantissime emozioni, immancabili polemiche arbitrali, e la sensazione che da questa prima giornata la Serie A vuole partire con un nuovo volto. Match vibrante al “Franchi” di Firenze, con i Viola che passano in vantaggio con un rigore di Pulgar, quindi dopo aver dominato il primo tempo, arrivano al riposo in svantaggio con i gol di Mertens e Insigne ...

Fiorentina-Napoli 3-4 - pagelle / Nella volgare Florentia un incipit più pazzo della crisi di governo : MERET. Rieccoci qua, Ilaria carissima. La volgare Florentia che insulta Re Carlo è un incipit di campionato ancora più folle di questa pazza crisi di governo d’agosto, almeno per noi malati del Napule. E per il giovane Meret sono subito tre dolori. Sulla cabeza di Milenkovic, poi, si tuffa a papera, o quasi – 5,5 Caro Fabrizio ritrovato, sul colpo di testa di Milenkovic avrebbe potuto fare di più e meglio. Per il resto, vorrei elogiare il gol, ...

Le 10 cose da ricordare di Fiorentina-Napoli : Il giro di campo di Commisso. Scene che ormai non si vedono più tanto spesso. Un popolo di tifosi che dice grazie al suo presidente. Risentiamoci quando venderà Chiesa. L’abbraccio fra Ribéry e Ancelotti prima dell’inizio della partita. È probabile che a Monaco di Baviera tra loro le cose non siano andate sempre lisce, ma quando ci si reincontra in altri tempi, in altre città, gli sguardi torvi sono sempre fuori luogo. I primi 25-30 minuti in ...

Fiorentina Napoli - le parole di Ancelotti : “Novanta minuti di insulti da ignoranti dietro la mia panchina” : Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria contro la Fiorentina, nella prima gara della Serie A 2019-2020. Fiorentina-Napoli 3-4, le pagelle di CalcioWeb: Insigne strepitoso, bene i giovani viola [FOTO] “Sono tre punti importanti in un campo ostico e ostile. Nel finale ho suggerito ad alcune persone di andare a casa dopo novanta minuti di insulti. Non è stato piacevole essere ricoperto di ...

Napoli show al Franchi - Fiorentina battuta 4-3 : Il Napoli vince all'esordio in Serie A e batte la Fiorentina per 4-3 nella cornice dello stadio Franchi e davanti al neo patron viola...