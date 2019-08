Fable 4 potrebbe essere annunciato durante l' X019 quest' anno?

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 26 agosto 2019)un'intervista, il responsabile marketing di Xbox, Aaron Greenberg ha dichiarato che,l'che si terrà a Londra, Microsoftsvelare qualcosa di più riguardo4.Greenberg ha confermato che all'evento, che ospiterà l'episodio più significativo di Inside Xbox di sempre, verrsvelati giochi "mai visti prima", anche se non ha aggiunto molto altro."Abbiamo in programma alcune sorprese", ha dichiarato, anche se all'inizio non voleva condividere molto di più suo argomento. "Ma diremo tutto quello che c'è da direl'evento. Sarà sicuramente un grandissimo spettacolo. Abbiamo anche molti giochi in uscita in primavera. In quella finestra di tempo tra XO ed E3, abbiamo un sacco di cose da mostrare, e le persone potrpoi discutere di quello che abbiamo presentato".Leggi altro...

