Lega in calo di consensi 33 | 7% Per gli elettori M5S intesa con Pd fragile

Sondaggi politici Tecne : Lega in calo (-3%) - crescono Pd e M5S : il 48% non sa o non vota : La Lega resta il primo partito, ma potrebbe pagare l'evoluzione delle cose in seguito alla caduta del governo. E' quello che emerge dai dati pubblicati da Tecne e ripresi da Tgcom24. Il Carroccio, infatti, fa segnare un calo del 3% che si accompagna ad una crescita di Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, rispettivamente seconda e terza forza politica dello scenario politico italiano. Al momento le distanze per Salvini restano ...

Pensioni Quota 100 - per Durigon (Lega) con la misura la 'disoccupazione è in calo' : Il tema dell'occupazione e del ricambio generazionale è tornato negli ultimi giorni al centro del dibattito politico sulla nuova flessibilità previdenziale ed in particolare sulle Pensioni anticipate tramite Quota 100. Il provvedimento consente infatti l'accesso alla pensione a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di contribuzione, ma è stato pensato anche per agevolare il ricambio generazionale tra giovani e persone in età avanzata. ...

Crisi di governo - la rottura tra Lega e 5 Stelle fa schizzare lo spread a 234 punti. Borsa - Milano apre in calo e cede l’1 - 61% : La Crisi di governo fa schizzare in alto anche lo spread. In apertura, il differenziale tra Btp e Bund tedesco è in forte rialzo e tocca i 234 punti base a causa dell’incertezza politica che attende l’Italia, con il rendimento del decennale al 2,731%. Piazza Affari apre gli scambi in forte calo, con il Ftse Mib che cede l’1,61% a 20.505 punti, in attesa del rating di Fitch. L'articolo Crisi di governo, la rottura tra Lega e 5 Stelle ...

Sondaggi - centrodestra unito al 50 - 6%. Lega sale al 36 - M5s stabile al 17. In calo Pd e Fi : Il Carroccio sale al 36 per cento nei consensi e, se si votasse domani, la coalizione di centrodestra compatta raggiungerebbe il 50,6%. Il Movimento 5 stelle è stabile al 17, con una leggera crescita rispetto al 26 giugno dello 0,5. In calo il Partito democratico (20,5%) e Forza Italia (7,1%). E’ questo lo scenario dell’istituto Ipsos per il Corriere della sera, realizzato sulla base di un Sondaggio tra il 30 e il 31 luglio 2019. ...

Matteo Salvini - il sondaggio Swg : "La fiducia nella Lega cresce sempre più - stimata al 37 - 8%". Calo del Pd : "La fiducia nella Lega al governo, continua a crescere". Parola di Rado Fonda, sondaggista, nonché direttore ricerche Swg. L'ultimo sondaggio dell'istituto triestino al 22 luglio scorso dice che tre italiani su dieci sono pronti a scendere in piazza per cambiare le cose. La Lega è stimata al 37,8%,

Sondaggi elettorali - primi segnali di calo per la Lega : ma il centrodestra unito supera il 50% : Un Sondaggio realizzato da Swg per La7 evidenzia il primo calo della Lega nei consensi dopo le elezioni europee: dopo aver toccato il suo record storico, il Carroccio perde mezzo punto percentuale in una settimana ma rimane comunque saldamente in testa con il 37,5% dei consensi. Il centrodestra, intanto, supera il 50%.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - si ferma l’ascesa della Lega : per la prima volta in calo dopo le europee : L'ultimo Sondaggio realizzato da Emg Acqua per la Rai evidenzia il primo calo della Lega nelle rilevazioni successive alle elezioni europee: il partito di Matteo Salvini si attesta al 34,6%, perdendo quasi mezzo punto percentuale in una settimana ma rimanendo saldamente in testa davanti al Pd (anche i dem sono in calo) e al Movimento 5 Stelle (in ripresa).Continua a leggere