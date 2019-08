G7 | Macron | “Nessun mandato formale alla Francia per parlare con l’Iran” Ma il ministro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Nessunpercon l’Iran a nome del G7. Il presidente francese Emmanuelsmentisce le voci sul suo presunto ruolo di pontiere tra Teheran e i Paesi presenti al vertice. Eppure ildegli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif è arrivato nel primo pomeriggio proprio a Biarritz, dove si sta svolgendo il summit. Ma fonti dell’Eliseo specificano che “non è stato invitato al G7”, ma è nella città del G7 per “una riunione franco-iraniana”. Solo due giorni fa,vigilia del vertice, Zarif aveva incontrato a Parigi il Capo dell’Eliseo nonostante, aveva scritto su Twitter, “gli sforzi americani di distruggere la diplomazia”. Un incontro che il leader di En Marche aveva definito “costruttivo e produttivo”. “In questa fase non è previsto alcun incontro (di Zarif) con gli americani” ...

