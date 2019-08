Insigne | “Vincere aiuta a vincere Tre punti importanti”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Lorenzointervistato a bordo campo da Sky Sport. “Sono contento per i due gol. L’importante era, anche se abbiamo sofferto un po’. Ora analizzeremo con il mister gli errori, che sono stati tanti. Dobbiamo migliorare. Era la prima partita, venivamo da un pre-campionato molto intenso. Era importante”. Era importante partire subito con 3? “Era importante perché è vero che è solo la prima giornata di campionato ma. Sabato sarò una partita difficile. Dobbiamo migliorare la fase difensiva e andare avanti” Ti piace questo Napoli che sta nascendo? “Sì, mi piace. Se arriverà qualcun altro non dipende dall’allenatore e dai giocatori. Dobbiamo stare sereni e andare avanti per la nostra strada” E’ un Napoli da scudetto? “Penso che è solo la prima giornata e il campionato è lungo. Ci proveremo ...

