Governo | Di Maio stacca la spina | tuffo a Palinuro aspettando il Pd

Governo : Cantarella (Lega) - 'Disponibili a cedere Palazzo Chigi a Di Maio' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "Quello che Salvini ha fatto dimostra che non è legato alla poltrona, meno male che non si è dimesso - dice ancora Cantarella - perché ci sono stati gli ultimi casi delle ong". E si chiede: "Perché mai deve dimettersi Salvini?". E ribadisce: "Favorevole a un nuovo gove

Governo : Bordo (Pd) - ‘da Di Maio vogliamo chiarezza non furbizie’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Sembra che Di Maio stia lavorando per far saltare l’interlocuzione che è in atto con il Pd. Leggo così i diktat e le condizioni che sta ponendo in queste ore, che evidentemente gli servono anche per tenere ancora aperto il canale di un possibile ritorno del M5S all’alleanza con Salvini. Magari con il patto che sia proprio il capo politico dei grillini ad andare a Palazzo Chigi. Alla ...

Crisi Governo - incontro tra Di Maio e Zingaretti - durato un'ora : Governo, si e' svolto ieri sera un primo incontro tra il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e il capo politico del Movimento 5 Stelle, Di Maio

"Di Maio non sieda nel Governo". La M5s Roberta Lombardi invita a trovare l'accordo con il Pd : “Ritengo che i nomi di primo piano di Pd e M5s non dovrebbero far parte di un eventuale nuovo governo. Potrebbero essere divisivi. Ora servono responsabilità e coraggio”. Roberta Lombardi, M5s favorevole all’accordo con i dem, colei che ridicolizzò Pier Luigi Bersani sei anni e passa fa con lo streaming, elegantemente consiglia a Di Maio (e Zingaretti) di non prendersi poltrone. In una intervista sul Fatto ...

Governo - la cena Di Maio-Zingaretti per trattare sul premier. Salvini ci riprova - il leghista Centinaio : “Rifacciamo il contratto” : Il primo passo è stato fatto: si sono visti i capigruppo per parlare di programma, c’è stato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. E ora, anche se il tempo corre, la trattativa entra nel vivo. Se sui temi non ci sono “ostacoli insormontabili”, a creare più problemi è ancora il nome del premier che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. I 5 stelle hanno messo sul tavolo la riconferma di Giuseppe Conte, ma ...

Governo - la cena Di Maio-Zingaretti per trattare sul premier. Salvini tenta il M5s - il leghista Centinaio : “Rifacciamo il contratto” : Il primo passo è stato fatto: si sono visti i capigruppo per parlare di programma, c’è stato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. E ora, anche se il tempo corre, la trattativa entra nel vivo. Se sui temi non ci sono “ostacoli insormontabili”, a creare più problemi è ancora il nome del premier che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. I 5 stelle hanno messo sul tavolo la riconferma di Giuseppe Conte, ma ...

Governo - tra Pd e M5S scontro su Palazzo Chigi. Di Maio avverte Zingaretti : ho un'alternativa : ROMA «Non vorrei che lunedì mi trovassi con Di Maio premier in nome e per conto di Salvini. Mi chiedo davvero se in queste condizioni sia sensato continuare a trattare...»....

Governo - tra Pd e M5S scontro su Palazzo Chigi. Di Maio avverte Zingaretti : ho un'alternativa : ROMA «Non vorrei che lunedì mi trovassi con Di Maio premier in nome e per conto di Salvini. Mi chiedo davvero se in queste condizioni sia sensato continuare a trattare...»....

Governo - Di Maio un?ora a cena con Zingaretti : «Conte bis» - «Ma serve discontinuità» : «Passi in avanti», «no, il percorso è ancora molto lungo e accidentato». Benvenuti sulle montagne russe della trattativa tra Pd e M5S che prima appare vicino alla...

Governo - Di Maio un?ora a cena con Zingaretti : tra i temi : tra i temi Conte-bis e taglio dei parlamentari : Il vicepremier Luigi Di Maio incontra, questa sera, a cena, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. La svolta, secondo quanto apprende Il Messaggero, è avvenuta intorno alle...

Governo - Di Maio un?ora a cena con Zingaretti : tra i temi : tra i temi Conte-bis e taglio dei parlamentari : Il vicepremier Luigi Di Maio incontra, questa sera, a cena, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. La svolta, secondo quanto apprende Il Messaggero, è avvenuta intorno alle...

Crisi Governo - Di Maio e Zingaretti faccia a faccia : ipotesi di un Conte-bis : Due ore di incontro tra i capigruppo di 5 Stelle e dem. D’Uva e Patuanelli (M5S): «Clima costruttivo». Marcucci (Pd): «No ostacoli sui temi ma M5s sia chiaro, stop ad ambiguità». Presto incontro Di Maio-Zingaretti. E Grillo rilancia Conte: «È un elevato»

Governo - Di Maio a cena con Zingaretti : tra i temi Conte-bis e taglio dei parlamentari : Il vicepremier Luigi Di Maio incontra, questa sera, a cena, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. La svolta, secondo quanto apprende Il Messaggero, è avvenuta intorno alle...

Governo - faccia a faccia a Roma tra Di Maio e Zingaretti. Il leader M5s ha chiesto che Conte rimanga premier. Due ore di vertice tra i capigruppo : “Clima positivo” – LA DIRETTA : Prima l’incontro tra i capigruppo di Pd e Movimento 5 stelle. Poi, in serata, la cena tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, durante la quale il leader M5s ha chiesto che i democratici accettino la riconferma del premier Giuseppe Conte. Sono ore delicate di trattative e il “clima”, dicono le parti, “è positivo e costruttivo“. Anche se rimangono alcuni nodi delicati da sciogliere. Il primo è proprio quello del ...