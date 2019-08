Con Di Maio premier decine di grillini non voterebbero la fiducia

Luigi Di Maio esce allo scoperto : sta trattando Con Matteo Salvini : Che figura fa l’Italia? I grillini trattano con il Pd e contemporaneamente con gli ex alleati della Lega. “Il forno

Crisi Governo - inContro tra Di Maio e Zingaretti - durato un'ora : Governo, si e' svolto ieri sera un primo incontro tra il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e il capo politico del Movimento 5 Stelle, Di Maio

Crisi - Paragone alla Berghem Fest della Lega : “Contatti ci sono - ma non sono forni”. Molinari : “Nostra base digerirebbe tavolo Con Di Maio” : “Se proprio non si può andare ad elezioni, perché non tentare il dialogo con la Lega pur riconoscendo che ha messo in piedi un atto predatorio verso questo governo”. Mentre a Roma proseguono le trattative tra Pd e M5s, ad Alzano Lombardo, sede della storica Festa leghista “Berghem Fest, si sono ritrovati sullo stesso palco il senatore pentastellato, Massimo Garavaglia (vice ministro all’Economia) e Riccardo Molinari (capogruppo Lega alla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Agosto : Di Maio resiste alle sirene : “Conte premier o niente” : Contatto Incontro Di Maio-Zingaretti: “Conte premier”, “No lui no” I due leader si sono incontrati ieri sera. Sul nome il dem vuole “discontinuità”. Sul programma, invece, “ampia convergenza” di Ilaria Proietti Pari opportunismi di Marco Travaglio Tra i motivi che militano a favore di un governo M5S-Pd c’è lo spettacolo che va in scena alla Rai. Che resta lo specchio migliore della politica peggiore. I sismografi segnalano movimenti ...

Trattative PD-M5S - ultimatum di Di Maio a Zingaretti : 24 ore per decidere su Conte-bis : Solo poche ore fa i rispettivi staff avevano smentito le voci circa un incontro imminente tra Di Maio e Zingaretti, escludendo la possibilità che i due potessero vedersi già in questo fine settimana per fare il punto della situazione dopo l'incontro ufficiale di oggi pomeriggio tra le due delegazioni. I due leader di partito si sono invece incontrati già questa sera a Roma, in una casa privata, sedendosi intorno ad un tavolo per un'oretta. ...

"Di Maio non sieda nel governo". La M5s Roberta Lombardi invita a trovare l'accordo Con il Pd : “Ritengo che i nomi di primo piano di Pd e M5s non dovrebbero far parte di un eventuale nuovo governo. Potrebbero essere divisivi. Ora servono responsabilità e coraggio”. Roberta Lombardi, M5s favorevole all’accordo con i dem, colei che ridicolizzò Pier Luigi Bersani sei anni e passa fa con lo streaming, elegantemente consiglia a Di Maio (e Zingaretti) di non prendersi poltrone. In una intervista sul Fatto ...

Governo - la cena Di Maio-Zingaretti per trattare sul premier. Salvini ci riprova - il leghista Centinaio : “Rifacciamo il Contratto” : Il primo passo è stato fatto: si sono visti i capigruppo per parlare di programma, c’è stato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. E ora, anche se il tempo corre, la trattativa entra nel vivo. Se sui temi non ci sono “ostacoli insormontabili”, a creare più problemi è ancora il nome del premier che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. I 5 stelle hanno messo sul tavolo la riconferma di Giuseppe Conte, ma ...

Governo - tra Pd e M5S sContro su Palazzo Chigi. Di Maio avverte Zingaretti : ho un'alternativa : ROMA «Non vorrei che lunedì mi trovassi con Di Maio premier in nome e per conto di Salvini. Mi chiedo davvero se in queste condizioni sia sensato continuare a trattare...»....

Luigi Di Maio - retroscena sulla cena Con Zingaretti : "Ha fatto il nome di Conte per bruciarlo" : La cena a casa del grillino Vincenzo Spadafora, tra minacce e bluff. Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si vedono in casa M5s ed è il leader pentastellato a porre la prima condizione inderogabile al segretario del Pd per formare il governo giallorosso: "Giuseppe Conte ancora premier". Basterebbe ques

Governo - Di Maio un?ora a cena Con Zingaretti : «Conte bis» - «Ma serve disContinuità» : «Passi in avanti», «no, il percorso è ancora molto lungo e accidentato». Benvenuti sulle montagne russe della trattativa tra Pd e M5S che prima appare vicino alla...

InContro Di Maio-Zingaretti - Mentana chiama In onda e dà la notizia in anteprima (Video) : Enrico Mentana non si ferma mai. Venerdì sera, pochi minuti aver terminato la diretta dell’edizione serale del notiziario, il direttore del Tg La7 è intervenuto anche a In onda per quella che è stata a tutti gli effetti un’incursione a sorpresa (qui il video).Prima il messaggio su WhatsApp mandato a Luca Telese e David Parenzo (“chiamatemi in diretta”), poi la telefonata per informare in anteprima il pubblico dell’Incontro in corso tra Nicola ...

Tanti i temi di Contrasto tra Pd e M5S - per Di Maio bisogna partire da taglio parlamentari : Il Movimento 5 Stelle è numericamente predominante in Parlamento e adesso che la crisi di governo è entrata nel vivo, con il Capo dello Stato che giovedì ha completato il primo giro di consultazioni per costituire un esecutivo senza passare dalle urne, sembra che tutti strizzino l'occhio a Di Maio e soci. Dopo il summit di ieri tra Pd e Movimento 5 Stelle i commenti appaiono diversi. Dal Pd si parla di incontro positivo, con alcune cose da ...