Ustionata in casa | si sveglia e accusa il compagno | “Non era suicidio | mi ha dato fuoco”

(Di venerdì 23 agosto 2019) La donna, che ha riportato ustioni di terzo grado sul 28 per cento del corpo, era stata sedata per le cure e ilaveva parlato di un gesto di autolesionismo. Al risveglio, dopo alcuni giorni. lei hauna versione molto diversa: lui avrebbe versato addosso del liquido infiammabile dandole fuoco.

