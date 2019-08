STRINIC VIA DAL MILAN Rescissione del contratto | due squadre sulle sue tracce

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 23 agosto 2019)dice addio al: il vice-campione del mondo ha rescisso ilcon il club rossonero, due ipotesi per il futuro

LuiseFabio : RT @MilanNewsit: Strinic, trovato accordo: rescissione del contratto e via dal Milan - MutoPost : RT @DavidBasco86: intanto escono le prime indiscrezioni sulla buonuscita di Strinic, sembra sia trai 0.5 e i 5 milioni (via Vitiello) - manoACM1899 : RT @DavidBasco86: intanto escono le prime indiscrezioni sulla buonuscita di Strinic, sembra sia trai 0.5 e i 5 milioni (via Vitiello) -