No all' accordo con il partito di Bibbiano La base 5 stelle in rivolta

Incendi Amazzonia - Macron : “Bolsonaro ha mentito sul clima - ci opponiamo all’accordo Ue-Mercosur” : Il G7 lavora a “iniziative concrete” per far fronte agli Incendi in Amazzonia. Lo annuncia la presidenza francese. Emmanuel Macron intanto alza il tiro nello scontro con Jair Bolsonaro, avviato dopo la richiesta da parte del presidente francese di mettere la “crisi internazionale” degli Incendi in Amazzonia nell’agenda del vertice del G7 che si apre domani in Francia. Ora Macron afferma che il presidente brasiliano ...

L’accordo con il Giappone mette il turbo all’export (+17%) : Secondo Sace (gruppo Cdp) crescono soprattutto food, moda e mezzi di trasporto. Con L’accordo economico risparmi di 1 miliardo per le aziende europee

Governo giallorosso - tutte le trappole verso l’accordo : Sono tante le mine anti-giallorosso pronte ad esplodere per spazzar via, ancor prima del nascere, un Governo Pd-M5s. Ordigni piazzati per la maggior parte dallo stesso segretario dem. Perché il vero primo problema di Nicola Zingaretti non è tanto quello di dare un Governo agli italiani per alleggerire la loro vita tartassata e assetata di sviluppo. Il vitale obiettivo politico del capo del Nazareno è quello di non finire nel tritacarne renziano ...

Napoli-Llorente - Il Mattino – Accordo totale con ADL : allo spagnolo 1 anno di contratto con un’opzione : Napoli-Llorente, Il Mattino scrive di un Accordo totale tra l’ attaccante spagnolo ex Juventus ed Atletico Bilbao, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis Napoli-Llorente, Il Mattino – Accordo totale con ADL: allo spagnolo 1 anno di contratto con un’opzione. A meno di dieci giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, e a poco più di quarantotto ore dal debutto in campionato a Firenze, il club ...

La Corea del Sud esce dall'accordo di intelligence con il Giappone : a rischio la sicurezza in Asia : La Corea del Sud ha annunciato che non rinnoverà l'accordo di intelligence militare con il Giappone. A dirlo è stato oggi Kim You-geun, vice-direttore dell'ufficio di...

Governo giallorosso - l'accordo Pd-M5s in 5 punti per un "governo del rinnovamento" : La delegazione del Pd che salirà al Quirinale per le consultazioni ha avuto mandato di indicare al capo dello Stato i...

Congelare il backstop e siglare l'accordo sulla Brexit. La proposta di Boris Johnson all'Ue : Il premier britannico Boris Johnson ha rinnovato l’appello alla Ue per un “compromesso” sull’accordo di uscita del Regno Unito in una lettera al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Nella lettera a Tusk, BoJo garantisce il suo “personale impegno” sul fatto che il governo “lavorerà con energia e determinazione per raggiungere un accordo” sulla Brexit, ma esclude che tale accordo ...

Brexit - il dossier segreto del governo britannico : “Gravi carenze di cibo - farmaci e carburante se si esce dall’Ue senza accordo” : Scarsità di cibo, farmaci e carburante. Confine rigido con l’Irlanda, caos nei porti, difficoltà per i viaggiatori britannici negli aeroporti, aumento della tensione sociale. È questo il futuro della Gran Bretagna secondo lo studio del governo britannico sull’impatto di una Brexit senza accordo. Il rapporto, pubblicato dal Sunday Times, secondo una fonte di Downing Street è stato diffuso da un ex ministro proprio alla vigilia del primo ...

Diabolik - Funerali Fabrizio Piscitelli/ C'è l'accordo : 100 persone per l'addio all'ul : Diabolik, Funerali Fabrizio Piscitelli: accordo fra famiglia e Questura, 100 persone potranno dire addio al noto ultras di casa Lazio

Crisi di governo - Delrio suggerisce la via al Pd : “Con il M5s serve un accordo alla tedesca. Reddito di cittadinanza? Ha luci e ombre” : Un nuovo contratto di governo sul modello di quello che da tanti tiene in piedi la Grosse Koalition e i governi Merkel in Germania. Ma questa volta avendo “chiara l’idea di cosa serve al Paese”. Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, traccia la strada che a suo avviso il Partito democratico dovrà percorrere per arrivare a un’intesa con il Movimento 5 stelle. “Ciò che serve è un accordo alla tedesca, come ...