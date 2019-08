MotoGp – Dalla caduta al feeling con la moto | Vinales sereno a Silverstone | “mi sto

MotoGp – Meregalli analizza le Fp1 del Gp di Silverstone : dalla caduta di Vinales alla ‘collaborazione’ tra Rossi e Morbidelli : Meregalli fiducioso e ottimista dopo le prime prove libere del Gp della Gran Bretgna: le parole del team director Yamaha dopo le Fp1 di Silverstone Prima sessione di prove libere positiva per la Yamaha: il team di Iwata ha piazzato le sue quattro moto tra i migliori sette nelle Fp1 del Gp della Gran Bretagna, con Fabio Quartararo che ha segnato il miglior tempo. Bene a Silverstone anche Vinales, Morbidelli e Rossi, rispettivamente terzo, ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Joan Mir non recupera dalla contusione polmonare - Guintoli lo sostituirà : Joan Mir non rientrerà in occasione del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul circuito di Silverstone. L’alfiere della Suzuki non ha ancora recuperato dalle conseguenze dell’incidente occorsogli durante i test collettivi a Brno, sperava di poter correre questo fine settimana dopo aver già saltato il GP d’Austria ma la sua contusione polmonare non è ancora guarita totalmente e ci sono ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Jorge Lorenzo - serve un finale di stagione convincente per allontanare il divorzio dalla Honda : Separato in casa? Sopportato? Sfiduciato? L’appellativo sceglietelo voi, ma in sostanza ognuno dei tre potrebbe calzare a pennello per descrivere nel migliore dei modi la situazione di Jorge Lorenzo in Honda. Il maiorchino, infatti, nelle ultime settimane ha messo in moto la sua diplomazia per provare un disperato ritorno in Ducati. Com’è ben noto questo tentativo è risultato un buco nell’acqua, per cui il cinque volte campione ...

MotoGp – Il futuro di Dovizioso lontano dalla Ducati? La verità del manager Battistella : Il manager di Andrea Dovizioso mette in chiaro le cose sul futuro del forlivese in Ducati: la verità di Simone Battistella Nelle ultime settimane si è tanto parlato di rumors di mercato nel mondo della MotoGp. In particolar modo l’attenzione è stata posta su Jorge Lorenzo e sul suo possibile ritorno in Ducati dopo un inizio difficile in Honda. Bisogna tenere d’occhio però anche Andrea Dovizioso, che non sembra intenzionato a ...

MotoGp - KTM resterà nella classe regina fino al 2026 ma si chiama fuori dalla Moto2 : La KTM rimarrà in MotoGP almeno fino al 2026, la scuderia austriaca si è impegnata per altre sette stagioni e rimarrà nella classe regina nonostante i deludenti risultati di quest’anno. Ad annunciarlo sono stati Stefan Pierer (CEO di KTM) e Carmelo Ezpeleta (CEO di Dorna) alla vigilia del GP d’Austria che si correrà oggi pomeriggio a Spielberg. Il marchio di Mattighofen, però, ha deciso di chiamarsi fuori dalla Moto2: non produrrà ...

MotoGp – Lite in pista a Brno fra Marquez e Rins : entrambi convocati dalla Direzione Gara : Marquez e Rins protagonisti di qualche battibecco di troppo al termine del Q2 delle qualifiche di Brno: entrambi i piloti convocati dalla Direzione Gara Marquez e Rins ieri hanno avuto più di qualcosa da dirsi. I due piloti spagnoli hanno battagliato durante il Q2 delle qualifiche di Brno, incrociando più volte le loro traiettorie in pista e finendo poi a spingersi lievemente per ottenere lo spazio necessario all’entrata ai box. ...

Valentino Rossi smentisce il ritiro dalla MotoGp : "Balle per fare click - corro fino al 2020" : "Ormai si gioca su quello che non si vuole capire. È chiarissimo che io corro quest'anno e anche l'anno pRossimo. corro nel 2019 e nel 2020, lo sanno tutti, lo sa anche chi ha scritto il contrario, capisco sia una notizia che fa fare click, ma tutti sanno che ho il contratto già firmato per il 2019

MotoGp – Dalla pausa estiva al test di lunedì - Valentino Rossi mette in chiaro le cose : “se smetto? Ecco la verità” : Valentino Rossi pronto per la seconda metà della stagione 2019: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista Dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente minuto di ...

MotoGp – Dalla pausa estiva al test di lunedì - Valentino Rossi carico a Brno : “l’approccio? Non so se è questo il problema : Valentino Rossi pronto per la seconda metà della stagione 2019: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista Dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente minuto di ...

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGp : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP, nona gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il miglior tempo (1:20.195) e si è

VIDEO Maverick Vinales MotoGp GP Germania 2019 : “Contento del mio giro - dalla FP4 ho trovato il giusto feeling” : Maverick Vinales è decisamente sorridente e soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Lo spagnolo del team Yamaha ha chiuso al terzo posto alle spalle dell’imprendibile Marc Marquez e dello scatenato Fabio Quartararo di questo periodo. Per l’ex Suzuki continua il periodo di ottima forma, sua e della moto, che gli ha reso possibile di tornare sul gradino più alto del podio ad Assen. Andiamo ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Germania 2019 : Marc Marquez è un fulmine su Quartararo e Vinales. Rossi e Dovizioso partiranno dalla Q1 : Marc Marquez. Sempre Marc Marquez. Lo spagnolo domina anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP e va a stampare un tempo che ha dell’eccezionale. Il campione del mondo è inseguito da Yamaha e Suzuki che confermano il buon momento, mentre ancora una volta brutte notizie per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che sono fuori dalla top ten e, quindi, saranno costretti a passare dalla Q1 nelle ...

MotoGp – Concluse le FP3 del Sachsenring : Marquez beffa Quartararo - Valentino Rossi e Dovizioso fuori dalla top 10 [TEMPI] : Marc Marquez risulta il più veloce dopo le FP3 del Sachsenring: il pilota spagnolo bissa il risultato delle Fp2 e supera Quartararo nel finale. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso fuori dai migliori 10 Marc Marquez continua a fare il bello e il cattivo tempo sul tracciato del Sachsenring. Il pilota spagnolo, vero e proprio dominatore da diversi anni nel Gp di Germania, chiude al primo posto le FP3 con un tempo di 1:20.347. Il Campione del ...

MotoGp – Brutto infortunio per Cal Crutchlow : il pilota si fa male a ginocchio e tibia cadendo… dalla bici! : Cal Crutchlow in dubbio per il Gp di Germania: il pilota britannico si fa male a ginocchio e tibia cadendo dalla bici I piloti alle cadute sono abituati e, nella maggir parte dei casi, per quanto esse si rivelino dolorose, li si rivede subito in piedi. Le cadute dalla bici però possono essere ben più dannose! L’infortunio riportato da Cal Crutchlow sa di beffa. Il pilota britannico è in dubbio per il Gp di Germania a causa di un infortunio ...