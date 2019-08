Lorella Cuccarini punzecchia la D’Urso nel promo de La Vita in Diretta

Lorella Cuccarini - il tempo si è fermato : fisico al top in costume (a 54 anni) : In questi ultimi giorni il nome di Lorella Cuccarini ha invaso siti e giornali per via della chiusura del suo “Grand Tour”. Lo show in prima serata, parallelo a Linea Verde, era stato presentato qualche tempo fa dal capostruttura Angelo Mellone e rappresentava il grande ritorno in Rai della Cuccarini. Ma gli ascolti hanno deluso già dalla prima puntata: il debutto di “Grand Tour” ha registrato il 12,4% di share, scendendo poi al 9,2% e al 9,8% ...

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini - ma arriva la risposta : "Non sono sovranista. La D'Urso? Non la temo" : sono settimane che la ballerina italo-americana Heather Parisi lancia frecciatine, via social e non solo, a Lorella Cuccarini. La conduttrice, che fin ora aveva evitato di rispondere, ha rotto il silenzio e ha così rilasciato un'intervista al settimanale Chi. "Mi sono ripromessa di non rispondere pi

Lorella Cuccarini : «La Vita in Diretta ha tutte le carte in regola per tornare ad essere leader. Faccio fatica a spiegarmi il livore di Heather Parisi» : Lorella Cuccarini Il rientro in Rai di Lorella Cuccarini non è partito col piede giusto (il suo Grand Tour chiuderà in anticipo), ma la vera sfida della conduttrice sarà dal 9 settembre, quando – insieme ad Alberto Matano – condurrà la trentesima edizione de La Vita in Diretta: “Quando il direttore di Rai1 Teresa De Santis mi ha comunicato di aver pensato a me per ‘La Vita in Diretta’, non ci ho pensato un secondo a dirle sì. ...

Lorella Cuccarini fatta fuori - Raiuno chiude Grand Tour. Strana coincidenza : Salvini giù - via la "sovranista" : Cade il governo gialloverde e anche la "sovranista" Lorella Cuccarini non se a passa tanto bene. Sarà un caso, ma nella settimana della crisi la Rai annuncia la chiusura anticipata di Grand Tour, lo spin-off di Linea Verde condotto dalla showgirl di cui nell'ultimo anno si sono commentati soprattutt

Lorella Cuccarini fa flop : la Rai chiude Grand Tour e lei si sfoga sulla Parisi : Grand Tour è un flop e la Rai chiude in anticipo il programma di Lorella Cuccarini dopo le polemiche e gli attacchi di Heather Parisi. Lo show in prima serata, parallelo a Linea Verde, era stato presentato qualche tempo fa dal capostruttura Angelo Mellone e rappresentava il Grande ritorno in Rai della showgirl. Le cose però non sono andate come aveva previsto la Cuccarini e il programma, partito male, è andato sempre peggio. La prima puntata di ...

Lorella Cuccarini : "Ho detto di essere sovranista... e lo ridirei senza problemi" : Per lanciare la sua nuova avventura televisiva, alla conduzione di La vita in diretta accanto ad Alberto Matano, Lorella Cuccarini ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. La showgirl ha spiegato perché ha accettato di essere al timone del contenitore di Rai1 al via il 9 settembre:Quando il direttore di Rai1 Teresa De Santis mi ha comunicato di aver pensato a me per ‘La vita in diretta', non ci ho pensato un secondo a dirle sì. In ...