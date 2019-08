Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2019) Su, Tommaso Lorenzin parla die dei suoi, che “hanno rotto”, scrive. Sono passati sei mesi dallo “scoppio della demenziale crisi con l’Inter” e non è cambiato niente. “Mauroè ancora lì, immobile come una cariatide a sostenere il peso della propria posizione”. La sua posizione è che intende restare all’Inter, club che lo ha ufficialmente fatto fuori. Gli sono state proposte diverse nuove sistemazioni ma l’argentino ha sempre risposto picche, anche al Napoli, che però aspetterà ancora. Potrebbe davvero accadere che resti in nerazzurro sia quest’anno che il prossimo senza giocare quasi mai. Guadagnando 10 milioni per andare ad allenarsi “e, oltre al cantiere della nuova casa milanese con vista sulla sede dell’Inter, si occuperà magari di mettere in cantiere il terzo figlio/a con Wanda (che già ne ha ...

napolista : #Libero: La parabola trash di #Icardi. È un calciatore, faccia il calciatore. Basta capricci Potrebbe aspirare a u… - fra_milton : arrivo a centrocampo con un dribbling facile, ancora nessuno libero. non so che cazzo fare, riparto veloce. sapendo… -