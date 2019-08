Incidente domestico per Paola Perego La conduttrice finisce in ospedale

La felicità di Anna e Carmine - ex U&D - distrutta dal fuoco dopo Incidente domestico : I fans di Uomini e Donne sono molto preoccupati in seguito ad una voce circolata sul web. Più fonti hanno riportato che una ex coppia, nata proprio negli studi Mediaset di Maria De Filippi, sarebbe stata vittima di un incidente domestico. L'abitazione di Anna e Carmine del Trono Over, una villetta di Migliano in provincia di Avellino, è esplosa per una fuga di gas e l'ex dama è ora grave in ospedale. Uomini e Donne, trono over news: incidente ...