Amatrice | a 3 anni dal terremoto la ricostruzione ancora non decolla

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 23 agosto 2019)dopo il sisma del 24 agosto 2016 èun cantiere; lasembra una storia infinita estenta are. Ad, Accumuli e nelle altre cittadine segnate dal devastantedel centro Italia, tra Lazio, Abruzzo e Marche, che causò in tutto 299 morti e oltre 400 feriti, il tempo sembra essersi fermato creando un limbo di polvere e macerie, di morte, alienazione e scoraggiamento. Un'ottantina gli interventi diin cantiere, principalmente per le scuole, l'ospedale, chiese, caserme e municipi per un importo di 120 milioni di euro. Ma c'è sempre tanto da fare, soprattutto per garantire agli abitanti - molti dei qualisfollati - una sistemazione dignitosa.Nel mese di luglio 2019 anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita nella nuova scuola "Romolo Capranica" ad, aveva rimarcato la ...

agorarai : 'Il centro storico di Amatrice non ha un piano di ricostruzione. Questa sera faremo la commemorazione delle nostre… - Radio3tweet : Tre anni fa, il #24agosto, il terremoto che colpì Amatrice e molti altri comuni del centro Italia. Cosa è stato fat… - GiovanniToti : Tre anni fa il #terremoto che ha devastato il Centro Italia. Una preghiera per le vittime e preoccupazione per un P… -