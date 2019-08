Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 14 | 10

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2019)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio proteggono i colloqui da Mattarella si è ripreso con i rappresentanti dei maggiori partiti meloni elezioni unico l’esito possibile provare a dare il via al governo di svolta altrimenti al voto Berlusconi al governo di centro-destra si va ad elezioni anticipate con arrivo della delegazione di Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni prende il via alla crinale secondo giorno di consultazioni cominciano a chiarirsi gli schieramenti in campo il presidente Mattarella ascoltato i partiti per registrare le loro intenzioni l’atteggiamento definito al colle in notarile questa sera al termine del secondo giorno di consultazioni Si capirà con Maggiore chiarezza Se la maggioranza dei parlamentari a favore del voto anticipato del tentativo di dar vita a un nuovo governocon la ...

SkyTG24 : Open Arms, la nave è arrivata al porto di Lampedusa. Sbarco in corso - SkyTG24 : #UltimOra #Meloni: elezioni unico esito possibile e rispettoso di costituzione e interessi Italia… - SkyTG24 : #UltimOra #Zingaretti: serve governo di svolta, alternativo alle destre, con programma solido che ridia speranza ag… -