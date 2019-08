Rumors Uomini e donne | l' ex corteggiatrice e quasi gieffina Talco vicina al trono

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Si avl'esordio della stagione 2019-20 di, le cui prime registrazioni verranno effettuate negli ultimi giorni di agosto (mentre la prima puntata andrà in onda su Canale 5 il 16 settembre). Il dating show condotto da Maria De Filippi avrà il difficile compito di mettere a tacere i sospetti e le polemiche scatenati nelle ultime settimane, cercando dei volti in grado di ridare credibilità soprattutto alClassico. Ecco perché la scelta dei nuovi tronisti sarà importante come non mai: dovranno essere volti puliti, davvero alla ricerca di visibilità e non di followers facili come troppe volte accaduto in passato. Con il passare dei giorni, alcuni nomi sembrano essere grandi favoriti per l'ambita poltrona rossa. Se in campo maschile è Giulio Raselli in pole position, dal punto di vista femminile è recentemente balzata alle cronache la possibile partecipazione di ...

infoitcultura : Uomini e donne: Giulio Raselli sarebbe il nuovo tronista (RUMORS) - zazoomblog : Uomini e donne: Giulio Raselli sarebbe il nuovo tronista (RUMORS) - #Uomini #donne: #Giulio #Raselli -