quotidianodirg : Quattro telecamere installate in piazza San Giovanni a Ragusa - pasquino60 : @giulianadipillo @ale_ieva @Paolo__Ferrara @NelloAng Fate denuncia ai @_Carabinieri_ con richiesta delle immagini… - pisaonline : PISTOIA. Probabilmente hanno pensato che, nonostante fossero appena le quattro e mezzo del pomeriggio, in una Pisto… -

Dalla Rete Google News

Il Secolo XIX

Nella città dei Fieschi in arrivo 157 occhi elettronici per creare una rete efficace Nei quattro Comuni del Sestrese impianti per la lettura targhe nei punti ...