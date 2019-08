Nikolai Danielsen in vacanza in barca con Emma Marrone

Emma Marrone paparazzata con il modello Nikolai Danielsen : Il settimanale “Chi” ha paparazzato la cantante Emma in compagnia del modello norvegese Nikolai Danielsen. Il settimanale pubblica delle foto dei due in vacanza, tra Capri e le Baleari. Emma da febbraio sarà al cinema con il film di Gabriele Muccino, e tra qualche tempo di nuovo in radio con un inedito scritto per lei da Vasco Rossi, dalla foto pubblicata sembrerebbe che la cantante avrebbe quindi ritrovato la serenità sentimentale. Danielsen è ...

Chi è Nikolai Danielsen - il nuovo amore di Emma Marrone : Emma Marrone è di nuovo innamorata e il fortunato è Nikolai Danielsen. I due sono stati paparazzati qualche giorno fa mentre si divertivano a Capri, fra sorrisi e sguardi complici. Originario della Norvegia e modello di professione, Nikolai sarebbe riuscito nell’impresa impossibile di conquistare il cuore della cantante salentina. Fisico scolpito e occhi scuri, Danielsen ha alle spalle una carriera da boxeur, terminata quando ha iniziato a ...

